Murió actor de ‘El Lobo del Wall Street’ a los 46 años: documentó doloroso cambio físico

Bret Hanna-Shuford falleció tras una dolorosa lucha contra un cáncer. El actor compartió en sus redes sociales su proceso y cambió físico debido a la quimioterapia.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 5 de ene, 2026
