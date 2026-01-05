Murió actor de ‘El Lobo del Wall Street’ a los 46 años: documentó doloroso cambio físico

Broadway vuelve a estar de luto por el fallecimiento del actor Bret Hanna-Shuford, a los 46 años tras luchar durante más de un año contra un cáncer poco común. El intérprete alcanzó reconocimiento por su participación en ‘El Lobo del Wall Street’, dirigida por Martin Scorsese, producción en la que compartió escena con Leonardo DiCaprio.

Mira también: Hallaron cuerpo de la hija del actor Tommy Lee Jones en Año Nuevo: tenía 34 años



¿Quién era Bret Hanna-Shuford?

La noticia fue confirmada por su esposo, Stephen Hanna-Shuford, a través de un emotivo comunicado publicado en redes sociales. Bret era oriundo de Texas y se graduó en Teatro en el Wagner College en 2001. Desde entonces, desarrolló una sólida carrera en el teatro, especialmente en Broadway, con participaciones en reconocidas producciones como ‘La Bella y la Bestia’ y ‘Wicked’. Paralelamente, trabajó con Disney Cruise Line.



En televisión, hizo parte del elenco de series como ‘La ley y el orden’, ‘Only Murders in the Building’ y ‘Una batalla ejemplar’. Conoció a su pareja sentimental en 2007 y cuatro años después decidieron casarse. En 2022, la pareja dio la bienvenida a su hijo Maverick, quien actualmente tiene tres años.

“Con gran pesar les compartimos la noticia de que esta mañana temprano nos despedimos del hombre, esposo y papá más maravilloso del universo. Bret Hanna-Shuford dejó este mundo en paz, con amor y rodeado de su familia. Nuestros corazones están rotos, pero seguiremos haciendo que se sienta orgulloso de nosotros”, escribió su esposo en Instagram.



Publicidad

¿Qué enfermedad tenía Bret Hanna-Shuford?

Al momento de su fallecimiento, el actor se encontraba en Orlando recibiendo tratamiento médico. En 2025 le fue diagnosticado linfoma de células T, un tipo de cáncer poco común que afecta el sistema linfático. En septiembre del año pasado, Hanna-Shuford había compartido detalles de su diagnóstico a través de sus redes sociales, donde habló abiertamente del proceso que atravesaba y posteriormente empezó a publicar videos de las qumioterapias, donde se hacía evidente su cambio físico.

“Oficialmente ha pasado un mes desde que fui al hospital y recibí una serie de diagnósticos erróneos hasta descubrir que tengo linfoma de células T. Ha sido un proceso frustrante que finalmente parece tener solución. Va a ser una recuperación larga, más larga de lo que pensé”.

Publicidad

Mira también: Murió bebé de una exparticipante de Acapulco Shore: tenía dos meses de nacido

Qué és el linfoma de células T

El linfoma de células T es un tipo poco común de cáncer que afecta el sistema linfático, parte fundamental del sistema inmunológico. Se origina en los linfocitos T, unas células encargadas de defender al organismo de infecciones, y puede presentarse tanto en los ganglios linfáticos como en la piel, la sangre u otros órganos. Sus síntomas suelen incluir inflamación de ganglios, fatiga persistente, fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna, y su tratamiento varía según el tipo y la etapa de la enfermedad, pudiendo incluir quimioterapia, radioterapia o terapias dirigidas.