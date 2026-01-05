Marta, leyenda del fútbol femenino, se casó con su novia 11 años menor, y utilizó sombrero

La delantera, considerada por varios años la mejor jugadora del mundo, tuvo su anhelada boda el primer fin de semana del año 2026, luego de que en agosto de 2024 le propusiera matrimonio a su novia.

La ceremonia se llevó a cabo en Florida, Estados Unidos, al aire libre, y contó con la presencia de los amigos, la mascota, y los familiares más cercanos de las novias. Marta fue la primera que llegó al altar, del brazo de su madre, mientras que a su pareja la entregó el papá.

La brasileña utilizó un pantalón blanco, un blazer estilo frac y un sombrero del mismo tono del traje, que terminó de darle el toque a su vestuario. Lawrence, por su parte, se puso un vestido blanco ‘strapless’ ajustado, con una cola larga y mangas de encaje. En la cabeza llevó un velo blanco con detalles en los bordes y un ramo de rosas blancas.

Luego de que ambas dieron el sí, se trasladaron a un salón para celebrar su unión con sus seres queridos. Las novias abrieron la fiesta con el tradicional primer baile de esposas, en el que dejaron en evidencia la complicidad y el amor que se tienen.



Quién es la esposa de Marta Da Silva, leyenda del fúbtol femenino

La esposa de Marta es Carrie Elizabeth Lawrence, de 28 años (11 menos que la brasileña). Nació en Orlando, Florida, y desde temprana edad mostró un fuerte vínculo con el fútbol.

Su trayectoria comenzó en equipos juveniles locales, en los que destacó por su presencia y rendimiento defensivo, y más tarde se consolidó en el fútbol universitario de la NCAA, representando a la Universidad de la Carolina del Sur y luego a la Universidad de la Florida Central.

En 2020 firmó con el Orlando Pride, uno de los clubes más importantes de la National Women’s Soccer League (NWSL), en el que compartió vestuario con Marta y otras figuras del fútbol femenino. Su carrera en el club, sin embargo, se vio marcada por una grave lesión de ligamento que la mantuvo alejada de los campos por más de un año y que, finalmente, contribuyó a su anuncio de retiro profesional en 2024.

Lawrence se convirtió en un pilar en la vida personal de Marta. La pareja confirmó su relación públicamente en 2022 y, desde entonces, se han mantenido unidas. La estadounidense no se ha desvínculado totalmente del fútbol, pues actualmente es directora de una agencia que se encarga de patrocinar promesas del balompié femenino.



Cuántos balones de oro tiene Marta Da Silva

A lo largo de su carrera, la delantera brasileña ha sido galardonada con el premio al FIFA World Player of the Year en seis ocasiones —una cifra récord que supera incluso a algunas de las mayores figuras del fútbol mundial.

Los reconocimientos de Marta llegaron en los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2018, temporadas en las que su dominio en el terreno de juego quedó plasmado con actuaciones sobresalientes tanto en clubes europeos como en su selección nacional.

Por lo mismo, Marta es considerada la mejor jugadora de la historia del fútbol femenino, hasta ahora. Incluso, la delantera fue campeona de la Copa América Femenina 2025, luego de disputar la final contra Colombia. Marta, en el último minuto del juego, marcó el gol que empató el partido y llevó el juego a los penales. En esa tanda, las cariocas lograron alcanzar el título.