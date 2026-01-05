Publicidad

Marta, jugadora de Brasil, se casó con su novia menor; quién es su esposa

Marta Da Silva, la mejor jugadora en la historia del fútbol femenino, se casó con su novia, que es 11 años menor. Detalles y fotos de la ceremonia que organizaron.

Marta, leyenda del fútbol femenino, se casó con su novia 11 años menor, y utilizó sombrero

La jugadora brasileña llegó de la mano de su madre al altar, a sus 39 años, para contraer matrimonio con la exfutbolista estadounidense Carrie Lawrence.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 5 de ene, 2026
Marta se casó