Alzate le cantó la tabla a artista que le quitó su espacio en un ‘show’: señalan a Nelson Velásquez

Alzate, uno de los artistas más reconocidos del género popular, gracias a éxitos como ‘Amor verdadero’, ‘Ya me cansé’, ‘Maldita traición’ y ‘Copita de licor’, entre otros, es noticia por un video que publicó en sus redes sociales en el que explicó los motivos por los que no pudo cumplir con un compromiso en Oiba, Santander, en el marco de las Ferias y Fiestas.

Qué pasó entre Alzate y Nelson Velásquez

Ante su millón de seguidores en Instagram, el artista contó que estaba programado y tenía todo listo para cantar ante sus fanáticos el sábado 3 de enero de 2026 a la medianoche; sin embargo, aseguró que otro cantante que debía presentarse el viernes 2 y no cumplió con su show terminó ocupando su espacio.



“Estaba ansioso por cantarles, pero ayer un artista que les incumplió —o por algún motivo no estuvo con ustedes— vino hoy y se montó literalmente de una manera que no se le hace absolutamente a nadie. Atarbán, se montó en mi horario, que era a las 12”, expresó.

A pesar de que ni Alzate ni su equipo mencionaron en ningún momento el nombre del otro cantante, en el espacio de comentarios muchos señalaron a Nelson Velásquez, exvocalista de Los Inquietos del Vallenato, quien, según la programación de las Ferias y Fiestas publicada en las redes sociales de la Alcaldía de Oiba, debía presentarse el 2 de enero.

Visiblemente molesto, Alzate le dio la palabra a uno de sus colaboradores, quien contó que habían llegado al municipio desde el mediodía y que, sobre las 11:00 p. m., cuando iban a realizar el montaje del show, el equipo del otro artista, presuntamente Velásquez, ocupó su espacio y no les permitió continuar con la preparación del espectáculo.



Según relataron, aunque el empresario encargado y el equipo de producción intentaron mediar en la situación, habrían recibido insultos. Además, dejaron claro que Alzate y sus músicos no podían quedarse en Oiba, ya que esto implicaría incumplir otros compromisos y presentaciones que ya tienen agendadas en Pasto, Nariño.

“No vamos a incumplirle a los Alzatistas, no lo podemos permitir”, afirmó el artista de 45 años, y agregó que hará lo posible por regresar a este municipio para cantarle a sus fanáticos.

Hasta el momento, Nelson Velásquez no se ha pronunciado al respecto ni ha afirmado o negado las acusaciones en su contra, por lo que muchos esperan que se manifieste pronto para conocer su versión de los hechos y entender qué fue lo que ocurrió.

