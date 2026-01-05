Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Captura de Nicolás Maduro
Reacciones a captura de Maduro
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Qué pasó entre Alzate y Nelson Velásquez en concierto en Oiba, Santander

El cantante de música popular se mostró bastante molesto al no poderse presentar en Oiba, Santander, por culpa de otro artista que se adueñó de la tarima. Así expuso su inconformidad.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Alzate le cantó la tabla a artista que le quitó su espacio en un ‘show’: señalan a Nelson Velásquez

El cantante de música popular se mostró bastante molesto al no poderse presentar en Oiba, Santander, por culpa de otro artista que se adueñó de la tarima. Así expuso su inconformidad.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 5 de ene, 2026
Comparta en:
Alzate estalló contra a artista que le quitó su espacio en concierto en Santander.