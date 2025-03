Nelson Velásquez explica por qué no está en la cárcel y dice que “es una injusticia”

Nelson Velásquez, reconocido cantante de vallenato, ha roto su silencio en La Red para explicar el estado actual del proceso legal que enfrenta debido a sus inconvenientes con Los Inquietos del Vallenato.

No te pierdas: Seria pelea entre cantantes de vallenato por la exitosa canción ‘El Secuestro’ hay millones en juego

Según Velásquez, cuando se separó del grupo, él intentó continuar su carrera por separado, pero surgió una disputa con sus antiguos compañeros sobre el uso de las canciones. "Llevamos 20 años en ese proceso, esa pelea", afirmó el cantante.

El intérprete explicó que, aunque un fallo inicial y uno de segunda instancia ya se han emitido, el caso no está resuelto, ya que "existe una tercera instancia". En palabras de sus abogados, el recurso de casación sigue vigente, y confía en que el proceso pueda revertirse para esclarecer la verdad.

Publicidad

"Esperamos, confiando en todo lo que vamos a poner, que el recurso de casación, que esto se pueda revertir y se sepa la verdad de todo", declaró Velásquez, quien considera que todo el proceso es "una injusticia total".

Lee más: Suplantador de Yo Me Llamo Vicente Fernández, que nunca estuvo en el show, habría amenazado a La Red

Publicidad

El cantante también abordó el tema del dictamen que lo obliga a ir a prisión, aunque señaló que "se supone que es un delito que no tiene esa instancia de la cárcel". Actualmente, está en espera de que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia, tras interponer un recurso que le permite seguir luchando.

Velásquez defendió su postura sobre los derechos de autor y uso de la marca, asegurando: "A ellos (Los Inquietos del Vallenato) no se les tenía que pedir ninguna autorización porque no son los autores de los temas".

Mira también: Renzo revela que Anamar está en embarazo: exige prueba de paternidad

Además, aclaró que en su carrera nunca usó fonogramas ni grabaciones, solo presentaciones en vivo. "Obviamente, si yo creo que tú no eres el dueño de eso, no tengo por qué decirte ‘ven autorízame’". El cantante recalcó que, hasta el momento, no está obligado a pagar una pena ni cumplir una multa, ya que el caso aún no ha llegado a su tercera instancia.

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo .