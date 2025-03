Renzo revela que Anamar está en embarazo: exige prueba de paternidad

En entrevista con La Red, Renzo dice que Anamar tendrá un bebé. Justo una semana después de que saliera a la luz la denuncia por violencia ella le envió una foto de una prueba de embarazo diciéndole que tenía síntomas.

Inicialmente el exdesafiante no pensó que fuera verdad, ya que confiesa que no es la primera vez que la paisa usaba esta excusa para mantenerlo en su vida, no obstante, esta vez es completamente real.

Anamar, del Desafío, está embarazada

Anamar le habría dicho a Renzo que no tendría al bebé, "Me dice que está embarazada y va a abortar porque no puede tener un hijo mío después de lo sucedido", explica el modelo ante las cámaras de La Red.

Asegura que siempre le dijo que el bebé no tenía ninguna responsabilidad en lo que sucedió entre los dos y aseguró que la acompañaría económica y emocionalmente en sus controles, como lo ha hecho hasta ahora, dice.

Actualmente Anamar está embarazada, pero Renzo exige una prueba de paternidad: "ella está embarazada, pero no sé si sea mío porque ella ha mentido, ha cometido errores y ha dejado incertidumbres", dice en la entrevista.

Por el momento no se sabe cuántos meses tiene Anamar, pero los presentadores de La Red aseguran que la joven confirmó la noticia y les dijo que tendrán la primicia sobre cuál es el sexo del bebé que espera junto a Renzo.

Renzo dice por qué terminó con Karen, del Desafío

Actualmente los deportistas no están juntos y parece que separaron todos los caminos de su vida, no obstante, parece que tomaron la decisión impulsados por hechos externos, como los comentarios que estaban recibiendo y la percepción del público.

“Con Karen tengo una amistad muy chévere, desafortunadamente tomamos distancia por todo este tema de Anamar”, confiesa y con esto confirma que, al parecer, no han cortado la comunicación por completo, ya que continúan siendo amigos.

