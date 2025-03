Renzo explica cuándo inició su relación con Karen y dice por qué terminaron

Renzo fue entrevistado en La Red y, por primera vez tras tres meses de silencio, decide responderle a Anamar sobre todas las acusaciones que hizo en su contra, desde las que hablan acerca de violencia, hasta las que decía que ella se encargaba de mantenerlo.

De la misma forma, se sincera sobre su relación con Karen y finalmente confiesa cuándo empezaron a salir, además, explica cuál fue la razón de que terminaran la relación que habían iniciado y de la que se filtraron varias fotografías y videos captados por sus seguidores.

Así fue como Renzo y Karen iniciaron su relación

El exparticipante del Desafío explica que cuando viajó a Santa Marta, momento en el que Anamar hizo la denuncia pública de maltrato y compartió las fotografías con los golpes, morados y el espejo roto en su apartamento, él ya no tenía nada con ella.

Esto fue el 9 de diciembre del 2024 y precisamente Renzo admite que en este viaje, del que se filtró un video de los dos bailando, sí pasó algo entre ellos, fue desde ese momento que habría iniciado su romance, pese a la numerosa cantidad de críticas.

En la entrevista agrega: “ya no tenía niguna relación con Anamar, no tenía responsabilidad afectiva con ella” y continúa diciendo que cuando se fue de Medellín a Santa Marta lo hizo pensando que jamás volvería al apartamento de la paisa y por eso sentía que ya no los unía nada.

Renzo dice por qué terminó con Karen, del Desafío

Actualmente, los deportistas no están juntos y parece que separaron todos los caminos de su vida, no obstante, parece que tomaron la decisión impulsados por hechos externos, como los comentarios que estaban recibiendo y la percepción del público.

“Con Karen tengo una amistad muy chévere, desafortunadamente tomamos distancia por todo este tema de Anamar”, confiesa y con esto confirma que, al parecer, no han cortado la comunicación por completo, ya que continúan siendo amigos.

Renzo, del Desafío, filtra chats con Anamar

El deportista agrega una captura de pantalla de una conversación con Anamar en la que se puede leer que la joven le dice: "hasta hundirte lo voy a hacer. Si me toca sacar todo por La Red lo hago, que todos sepan lo m$%%a que eres. Karen era mi amiga".

