Desafío 20 Años: Karen confesó si intentó hablar con Anamar tras la polémica con Renzo

La controversia entre Anamar Restrepo, Renzo Meneses y Karen Candia vuelve a ser tema de conversación. Luego de que la joven paisa denunciara públicamente a su expareja porviolencia física y psicológica , Karen fue señalada como la persona que se entrometió en su relación y con quien el deportista le fue infiel. Ahora, cuatro meses después del escándalo, la joven decidió contar su versión de los hechos.

¿Karen intentó hablar con Anamar?

En entrevista con Caracol Ahora, Karen Candia reveló inicialmente que al salir del reality, su matrimoniocon su esposo Álex se volvió insostenible, por lo que ella decidió darle un cierre:"Cuando no te dejan ser es imposible estar allí, con el pasar de los años me di cuenta de eso. (...) Él no quiere el divorcio hoy en día".

Posteriormente, confesó que tenía una buena amistad con Renzo, pero que la naturaleza de su relación cambió después de que él le confesara que su relación con Anamar atravesaba una crisis.

Con la denuncia, el comunicado del modelo y los constantes ataques de internautas, Karen intentó dialogar con Anamar, pero la respuesta no fue la que esperaba, pues su relación de amigas cambió por completo: "Lo hablamos (con Anamar), pero, obviamente, ella siempre fue grotesca con sus mensajes en redes", confesó Karen, dejando en claro que no hubo un acercamiento amistoso entre ambas.

Además, la exdesafiante sorprendió al revelar que su relación con Renzo ya terminó y que la decisión de alejarse fue completamente suya.

"Hoy en día no estoy con Renzo, ya hace dos meses que ya no estoy con él. Después de Cartagena ya no más porque él estaba enfocado en eso (señalamientos de maltrato por parte de Anamar), en los abogados, tenía que salir de un problema, me estaba involucrando demasiado en ese problema y mi energía es muy valiosa. (...) Entonces de mi parte decidí alejarme", explicó.

Pese a la polémica que la rodeó, Karen insistió en que no fue la causante de la ruptura entre Anamar y Renzo: "Nunca me entrometí en nada, nunca me metí en una relación, entonces de mi parte estoy súper tranquila porque no dañé nada", concluyó.

