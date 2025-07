Gero, del Desafío, destapó si su papá Juan Pablo Ángel lo apoyó para estar en el reality o no

En medio de una entrevista exclusiva para Mi primera sentencia, formato de Caracol Televisión, Gero, integrante de Beta, se refirió acerca de su vida personal y de los retos que ha tenido que enfrentar para llegar al más grande: el Desafío del Siglo XXI.

Qué opina Juan Pablo Ángel de Gero en el Desafío

Aunque ha hecho un gran trabajo al crearse a pulso su propio camino en la competencia, lejos de los triunfos de su padre, el Súper Humano confesó que el exfutbolista ha tenido un gran impacto en su vida no solo porque ha sido una figura presente, sino también porque hace todo lo posible por apoyarlo en sus decisiones.

“Es un maestro para mí, me ha enseñado mucho y bueno, está detrás de mí en todas las decisiones que yo tomo. Con el Desafío, súper pendiente, me apoyó y eso sí, me dijo que lo más importante es que yo dé el cien porciento y que venga a mostrar el Gero Ángel que soy, y compartir mi historia”, explicó.

Estado civil de Gero, participante del Desafío

El joven confesó que se encuentra soltero; sin embargo, hizo énfasis en que no está buscando una pareja sentimental porque cree que el reality de Caracol Televisión es el espacio perfecto para crecer como persona, conectar con otra gente fuera de un vínculo amoroso y retarse a sí mismo tanto en materia física como mental.

“Yo creo que lo del amor es algo que no tiene nada que ver con el Desafío”, explicó.

Por último, aseguró que al ser corredor y practicar crossfit considera que tendrá un buen desempeño en los Boxes en los que pueda poner a prueba su estado cardiovascular, tal es el caso de los espacios de aire, tierra y agua.

Cabe aclarar que, durante el primer encuentro deportivo en el Box Blanco, el joven fue calificado por sus compañeras como el ‘Rey de aire’ debido a su agilidad, generando conversación en redes sociales en donde lo compararon con otros exdesafiantes que ostentaban este título, tal es el caso de Madrid y Karoline.

