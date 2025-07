Otro equipo cambia de capitanía y Andrea Serna se sorprende: mira qué ocurrió

Todo el equipo Alpha se encontraba desayunando y ahí Eleazar empieza a hablar sobre la capitanía. Le expresa que para él, Cami quería huir del chaleco y que no era el momento adecuado para usar la estrategia, por lo cual, dice que está preparada para ser la capitana. A raíz de esto, sugiere que el rol debe ser cambiado.

"En ningún momento mi intención fue hacer un desequilibrio, por eso, a penas Lucho me dijo 'no estoy de acuerdo', fuimos a la rifa. Yo no me quedé ahí refutando, porque yo lo hubiera podido hacer, porque tengo ese poder, entonces que también vean eso", agrega.

Por lo cual, todos empiezan a pensar a quién le pueden dar esa responsabilidad.

