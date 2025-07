Abrahan no se retracta de ponerle el chaleco a Pineda y discute con Claudia

Luego del Desafío a muerte, en la que los participantes tuvieron que despedir a Sathya y a Pineda, algunos retomaron este tema. Gero aún tenía dudas de la razón por la que Abrahan le había puesto el chaleco al compañero que salió recientemente.

El capitán de Beta dice que él no se arrepiente de haber tomado esa decisión y que lo hizo para proteger a su equipo. "Yo siento que hay que cuidar las fichas que tenemos, pero siento que los tres al final podemos hacer un mejor desempeño para lo que se venía", expresa.

Por otra parte, Abrahan discute con Claudia, porque a ella no le gusta que él considere débil; sin embargo, él indica que en repetidas ocasione la desafiante ha expresado su deseo de irse de la competencia. Por lo cual, él cree que no dará su cien por ciento en la pista.

"No me gusta que me estén tildando de floja, estás tan desesperado diciendo que soy débil. Los días que estuve acá sin comida, me tiraba al piso y lo decía, porque esa es mi forma de expresarme", afirma la mujer en medio de la conversación. Adicionalmente, asegura que la dará toda la pista, porque Beta es su equipo de corazón.

Después de esto, el capitán del equipo le dibuja un escenario, en donde de nuevo tengan que aguantar hambre. Por lo cual, le dijo que para él, lo más importante era la mentalidad de estar en el juego y que, en ese aspecto, ella era débil.

