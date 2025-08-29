Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Pareja de Aida Victoria Merlano rompe el silencio sobre su relación: “No entienden”

Pareja de Aida Victoria Merlano rompe el silencio sobre su relación: “No entienden”

En medio de algunos comentarios que le han realizado los fans en su cuenta de Instagram, Juan David Tejada, no dudó en referirse al tema y aclarar todo, y hasta menciona a su hijo.