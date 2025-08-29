Pareja de Aida Victoria Merlano rompe el silencio sobre su relación: “No entienden”

Recientemente, algunos han internautas se han referido a la relación entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada. Han indicado que la pareja podría estar separada, porque él no ha subido videos junto a ella, además, porque no lo han visto compartir tiempo con Emiliano.

Mensaje de pareja de Aida Victoria Merlano de su relación

A raíz de esto, el hombre, más conocido como en ‘agropecuario’, no dudó en aparecer en las redes y expresó que todo lo que dicen en redes es mentira. Asimismo, tras las declaraciones de Yina Calderón, en la que en su momento aseguró que Westcol podría ser el papá del bebé, por cual, Tejada posteó una historia para dejar claro todo este tema.



“Hay personas que no entienden que una polémica no es solo redes, sino que ya involucra la vida privada de uno. Hoy cualquiera con un teléfono se inventa algo y sin pruebas ya todo el mundo asume que es verdad”, empezó diciendo.

Por otra parte, le mandó una pulla a la persona que se ha estado involucrando en este caso, afirmando que jamás se han metido con otra mujer estando con Aida Victoria Merlano y, además, defendió, tanto a la hija de la exsenadora de Colombia como a su niño, que nació hace unos días.

“Hay que ser muy basura para hablar de un niño y más para meterse con una mujer recién parda. No he sido infiel ni he puesto en duda jamás la paternidad de mí hijo”, afirmó.

Es de destacar que, hace unos días, en la cuenta del niño, Emiliano, subieron una foto de Juan David junto al pequeño. Los dos estaban recostados en la cama pasando tiempo de calidad en familia. A raíz de esto, los seguidores, no dudaron en alegarse porque no habían podido verlos de esa manera tan tierna. Asimismo, festejaron que la pareja siga más unida que nunca, tras los rumores de separación.

“Antes veía innecesario las cuentas de bebés, pero he visto como algunas mamás mueren y este es el diario de sus hijos para el futuro”, “los dos se llevan toda la admiración”, “no se dejaron, qué bendición”, “bendiciones infinitas para ese hogar tan lindo que mi Dios te dio”, “este hombre está muy guapo, con todo respeto”, “te granaste la lotería, no se sabe cuál de los dos es más hermoso, si Emiliano o el agropecuario”, expresaron algunos.