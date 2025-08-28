Publicidad

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Valentina tendría una rival: Lucho reveló qué mujer del Desafío le coqueteó y pocos lo notaron

Valentina tendría una rival: Lucho reveló qué mujer del Desafío le coqueteó y pocos lo notaron

Lucho se encuentra en El Cubo de ditu junto a Sathya esperando al nuevo eliminado del programa para salir oficialmente de La Ciudad de las Cajas. El joven le hizo contundente confesión.

Lucho reveló cuál fue la mujer del Desafío del Siglo XXI que quería besarlo.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: agosto 28, 2025 09:59 p. m.