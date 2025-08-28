Valentina tendría una rival: Lucho reveló qué mujer del Desafío le coqueteó y pocos lo notaron

Desde que quedó eliminado del Desafío del Siglo XXI, Lucho ingresó directamente a El Cubo de ditu, donde tuvo la posibilidad de compartir un poco más con Sathya y hasta aprovechó el tiempo para conversar acerca de su paso por La Ciudad de las Cajas.

Recientemente, se conoció una conversación entre los competidores, donde el Súper Humano confesaba que despertó el interés de varias mujeres en la producción de Caracol Televisión, además de la de Valentina, con quien llegó a sostener una estrecha relación.



Lucho expuso que María C. le insinuó su interés

Aunque muchos creían que María C., integrante de Omega, únicamente estaba interesada en Abrahan, Lucho aseguró que no sería así, pues él llegó a recibir comentarios por parte de ella en donde le expresaba supuestamente sus deseos de besarlo.

“En el Desafío sí me echaron los perros bastante (…) Ay, al final María C., imagínate que en una prueba me dijo dizque… Katiuska estaba riéndose porque ella decía que quería saliva, ¿te acuerdas?”, dijo el exparticipante, a lo que Sathya confirmó que sí le llegó ese comentario.

Lucho aprovechó el mismo espacio para decir que, aunque no han tenido la posibilidad de convivir en el mismo espacio, Valentina se lleva mal con María C. debido a que no le terminan de gustar algunos gestos que ha tenido, lo que podría generar un poco de roces.

“Y ella en la fiesta de Hit me miraba full. Hay mujeres que son así, yo sinceramente no me dejo llevar por las situaciones en el sentido en que si yo estoy con Valentina, yo estoy firme con ella. Yo como hombre soy muy servicial, muy atento porque así uno como hombre tiene que marcar esa diferencia”, explicó.

Sin embargo, las reacciones por parte de los usuarios de Internet fueron opuestas a lo que él afirmaba, pues muchos señalaron que quizás él malinterpretó la situación: “Valentina nunca le hecho los perros, él fue el lanzado. Que ínfulas de grandeza”, “¿Rosa le echó los perros a Lucho?”, son algunos de los mensajes que se destacan.

