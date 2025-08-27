Andrey, eliminado del Desafío, reacciona a piropo de Campanita, ¿le correspondería?

Andrey, segundo hombre eliminado del Desafío Siglo XXI en la etapa de tres equipos, estuvo en el Sentenciado del Siglo y analizó lo que fue su paso por La Ciudad de las Cajas. En este espacio no se guardó comentarios sobre su experiencia con los compañeros de Omega, equipo en el que, tras su salida, se ha visto una “alianza” entre Katiuska y Juan, en la que la excapitana dejó de proteger a Potro.

El joven además demostró su talento para la imitación, interpretando a varios de sus compañeros con diferentes acentos y gestos, entre ellos Sathya, Katiuska, Eleazar y Zambrano, lo que generó risas entre los presentes. Por otra parte, Andrey recordó cuando Campanita le envió un piropo al verlo bailando twerk en la Suite y contó cómo reaccionó ante ese momento inesperado.

