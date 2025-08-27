Publicidad

Andrey revela cuál otra mujer, aparte de Deisy "lo flechó" en el Desafío

Tras su eliminación del Desafío, Andrey se sincera sobre lo que verdaderamente siente por Deisy y recuerda que ella no le correspondió en su interés. Además, revela cuál otra mujer le llamó la atención.

Foto: Caracol Televisión
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: agosto 27, 2025 07:00 p. m.