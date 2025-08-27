Andrey revela cuál otra mujer, aparte de Deisy "lo flechó" en el Desafío

Andrey, eliminado del Desafío Siglo XXI, estuvo en una transmisión en vivo del Desafío y Caracoltv.com donde recordó los momentos más icónicos que vivió en la Ciudad de las Cajas. En este espacio, las personas que estaban conectadas se mostraron curiosas por su verdadera opinión sobre Deisy, compañera de Omega por la que sintió interés y quien, de alguna forma, no le correspondió, como él mismo lo reconoció.

Mira también: Quién es la mamá de Cris, del Desafío: la historia detrás de por qué tenían una "mala" relación



Al ser interrogado, Andrey no dudó en hablar con sinceridad. Describió a Deisy con mucho cariño, resaltando que es “una persona muy linda, inteligente, buena deportista, educada y que no dice groserías”. Además, aseguró que lo que más lo impresionó fue su fortaleza: “Es una pelada que ha salido a flote por sí misma y con un corazón lindo”, expresó durante la transmisión.



Andrey revela lo que verdaderamente siente por Deisy

También recordó el momento en que decidió confesarle a toda la escuadra que ella le gustaba. Aunque trató de disimularlo al inicio, reconoció que no pudo esconderlo por mucho tiempo. “Yo lo intentaba disimular porque era muy obvio, y después dije: 'soy el peor disimulando'. Cuando nos pusimos a jugar 'alguien de aquí' sentí que fue la peor decisión. Deisy estaba sospechado, yo era lindo con todas, pero con ella era fastidiosito”, explicó.

Con respecto a si se arrepiente de haber confesado sus sentimientos, confesó: "Estuvo bien decirlo, a fin de cuentas. No se puede tapar el dedo con un sol”, comentó, aunque admitió que le habría gustado que Deisy le dijera de frente si estaba siendo muy intenso.

El joven compartió varias anécdotas que marcaron su paso por el reality. “En la prueba de agua se me cayó el bóxer, en la fiesta Deisy me friendzoneó, y en la prueba de tierra, que estábamos encadenados en un arrastre bajo, mi calva se estrelló contra una piedra y terminé con un chichón”, recordó entre risas.

Publicidad

Mira también: Conoce al hermano de Juan, capitán de Omega del Desafío: también entrena y es modelo

Quién le llamó la atención a Andrey del Desafío

Finalmente, en medio de las preguntas de los seguidores, bromeó sobre otras mujeres que le llamaron la atención en la competencia, como Claudia, Tina e Isa, pues la integrante de Gamma lo flechó y al final Zambrano "la cazó como buen cazador que es". Incluso mencionó a Grecia, de Alpha, a quien calificó como “muy linda”.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.