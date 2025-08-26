Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Tormenta de pasiones
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Quién es la mamá de Cris, del Desafío: la historia detrás de por qué tenían una "mala" relación

Quién es la mamá de Cris, del Desafío: la historia detrás de por qué tenían una "mala" relación

Cris, integrante de la casa Gamma en el Desafío del Siglo XXI, expuso cómo era la relación con su madre antes de entrar a La Ciudad de las Cajas y los esfuerzos que hizo por mejorar ese vínculo.

Cris, del Desafío, ha expuesto públicamente cómo era la relación con su madre.
Cris, del Desafío, ha expuesto públicamente cómo era la relación con su madre.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: agosto 26, 2025 02:52 p. m.