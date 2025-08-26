Quién es la mamá de Cris, del Desafío: la historia detrás de por qué tenían una "mala" relación

Cris se ha convertido en uno de los Súper Humanos más destacados del Desafío del Siglo XXI gracias a la fortaleza que les da a sus compañeros cuando se encuentran atravesando por momentos complejos y por su sentido de identidad con el equipo. Aunque la mayor parte de sus redes sociales están enfocadas en su pasión por la actividad física, especialmente por el ciclismo y el running, en ciertas ocasiones ha expresado la compleja situación que vivió con su madre.

Una de estas revelaciones la hizo en diciembre de 2023. Junto a una galería de fotos en la que se le observa abrazando a su progenitora que estaba recostada en su cama mientras era auxiliada por una cánula nasal contó cómo han trabajo para mejorar su relación teniendo en cuenta que estuvieron varios años alejados. Según explicó Cris, su vida no ha sido fácil, pues creció sin su madre, pero estuvo siempre acompañado de su padre, quien le enseñó a defenderse y vivir por sí mismo.

"Esa parte de mi vida me enseñó a no necesitar de una mujer para sobrevivir, lavar ropa a mano, a planchar, aseo de la casa, hacer almuerzo para mis dos hermanos y mi papá, siempre me sentí la mamá de ese hogar y claro era un trabajo en equipo, estudié en un colegio de gente de dinero y yo solo me preocupaba por sobrevivir", explicó en el post de Instagram.

Asimismo, confesó que tuvo que realizar varios trabajos para cumplir sus objetivos de participar en competencias de biciross, tal es el caso de vender mangos, crispetas, frutas, buñuelos otro tipo de alimentos.

"De mamá diré que tuve mis peleas con ella, alguna veces me enojé mucho, pero al ir haciéndome mayor o más viejo entendí que no escogí a mis padres y que más bien yo debía ser mejor en lo que haga (...) De mamá dicen que me parezco mucho a ella, también esa parte humana de ayudar es un copia de ella; esto me dice 'tienes cosas de tú madre, Cris'. Y si amas eso de ti, pues amas a tú madre, y así mejoré este amor y ahora la veo en su estado y le digo, te vez hermosa yo soy tu hijo y estoy para ti", contó.

Para ese entonces, Cris contó que su madre se encontraba en Cuidados Paliativos y añadió que en todo ese proceso estuvo acompañándola.

