Conoce al hermano de Juan, capitán de Omega del Desafío: también entrena y es modelo

Juan, el actual capitán de Omega, ha descrestado a todos los televidentes por su participación en el Desafío Siglo XXI. Recientemente, le dio la victoria a su equipo en la prueba de Sentencia, Premio y Castigo, y con ellos se llevaron el pato para ir a la Suite ditu y, además, 10 millones de pesos por ganar.

Mira también: ¿Juan le tiene miedo al chaleco? Potro se rebela contra él y Katiuska por ser arbitrarios



Quién es el hermano de Juan, capitán de Omega

Ayer tenía la tarea de equilibrar una ruleta, en la que debía introducir unos balones en cuatro huecos. Con paciencia logró realizar la tarea y no dudó en festejar con todo su equipo, porque es la primera vez que ellos triunfan en este Box Azul.



Ahora bien, algunos se han preguntado quién es su hermano, quien recientemente apareció en Día a Día hablando de la experiencia de ver a su pariente dándolo todo en el programa. A raíz de esto, aquí se mostrará quién es y a qué se dedica.

Su nombre es Stiven Díaz y, según indica en su cuenta de Instagram en la que acumula más de dos mil seguidores, es un atleta élite, modelo y es el fundador del TeamDíaz. La imagen más reciente que subió fue una foto de él mostrando cómo va su proceso de fortalecer su cuerpo y los seguidores no dudaron en reaccionar. “Un ángel caído”, “qué hombre”, “Steven el próximo participante del desafío”, entre otros comentarios que recibe a diario.

Publicidad

En cada una de las publicaciones ha mostrado que es constante con el ejercicio, y no solo entrena con su hermano Juan, del Desafío, sino también con su papá. En cada clip revela la rutina que hace para mantenerse en forma y lo feliz que lo hace realizar esto junto a su familia.

Publicidad

Mira también: Emotivas palabras de Leo, de Alpha, a Juan en la entrega del chaleco en Omega

Recientemente, subió una imagen con un texto muy emotivo, en la que le agradece a su progenitor por regalarle esa disciplina que tiene. En aquella captura aparecen los tres, Stiven, Juan y su padre Jesús con la siguiente descripción.

“No es dar el paso sino dejar la huella. Por él fue que todo empezó, fue quien inculcó ese amor por el ejercicio, lo que hoy somos y hemos conseguido a nivel deportivo, es gracias a él, el señor Jesús. Constancia y disciplina, son dos pilares fundamentales”, afirmó.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.