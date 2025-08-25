Quién ganó el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo: el equilibrio fue clave al final

El episodio número 37 del Desafío Siglo XXI trajo consigo una intensa jornada en el Box Azul, donde los tres equipos, Alpha, Omega y Gamma, se volvieron a enfrentar. La presentadora Andrea Serna le pidió a cada grupo que eligiera a dos hombres y dos mujeres para competir en la prueba de Sentencia, Premio y Castigo.

Qué participantes compitieron

Los doce participantes seleccionados para asumir este reto fueron: Valentina, Manuela, Gero, Lucho, Grecia, Yudisa, Gio, Cris, Katiuska, María C, Juan y Potro. Cada uno de ellos asumió el compromiso de dejarlo todo en la pista.



Cómo fue la prueba de Sentencia, Premio y Castigo

La prueba consistió en un recorrido físico que exigía velocidad, coordinación y fuerza. Todo comenzaba con el cruce de una piscina, seguido del ascenso a una empinada rampa que debían bajar para llegar a una segunda piscina.



Una vez allí, los competidores tenían que escalar una plataforma para recoger balones, regresar por el mismo circuito y entregar los objetos al último integrante del equipo, quien tenía la responsabilidad de ubicarlos correctamente en una ruleta con espacios designados. Solo el grupo que completara la tarea primero sería el ganador.

Durante el desarrollo de la competencia hubo momentos críticos que pusieron a prueba la fortaleza mental de algunos jugadores. En particular, Grecia, del equipo Gamma, tuvo complicaciones al intentar superar la rampa.



Quién ganó la prueba hoy en el Desafío

Aunque le tomó varios intentos, no se dio por vencida y logró avanzar con determinación. Algo parecido ocurrió con María C, de Omega, quien se vio abrumada al fallar inicialmente en el mismo obstáculo. Sin embargo, tras superar el bloqueo emocional, consiguió completar el tramo y aportar significativamente a su equipo.

Gracias al esfuerzo conjunto, el equipo Omega logró imponerse, alcanzando el primer lugar en esta prueba. La victoria fue motivo de una celebración eufórica entre sus integrantes, ya que significó no solo un premio en dinero, sino también la tranquilidad de no recibir el chaleco y la posibilidad de disfrutar de la exclusiva Suite ditu.

