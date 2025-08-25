Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Elder Dayán anunció la llegada de su cuarto hijo: así fue la llamativa revelación de sexo

Elder Dayán anunció la llegada de su cuarto hijo: así fue la llamativa revelación de sexo

El hijo de Diomedes Díaz sorprendió al anunciar que será padre por cuarta vez. Tras expresar en el pasado su deseo de tener un varón, la ilusión se cumplió después de tres hijas.