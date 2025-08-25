Elder Dayán anunció la llegada de su cuarto hijo: así fue la llamativa revelación de sexo

Elder Dayán Díaz, uno de los exponentes más destacados del vallenato en la actualidad, sorprendió este 25 de agosto al anunciar que será padre por cuarta vez. El cantante, hijo de Diomedes Díaz, compartió en redes sociales una serie de publicaciones sobre la revelación de sexo del bebé, en compañía de su esposa Milena Robayo y sus tres hijas.

“Le pedí a Dios que me regalara un hijo sano y aquí está la bendición. Les comparto mi felicidad con todo el corazón”, escribió en su cuenta de Instagram, donde lo siguen más de 1,6 millones de personas. El anuncio llamó especialmente la atención porque en varias entrevistas Elder Dayán había manifestado su anhelo de tener un varón.

La grabación del gender reveal fue realizada frente al mar Caribe, en las playas de Santa Marta. En el video se observa a toda la familia expectante mientras, al ritmo de la canción 'Mi Muchacho' del Cacique de La Junta, comienza a salir humo azul. Entre lágrimas y abrazos, todos celebraron la llegada del nuevo integrante.

Elder Dayán y Milena Robayo, quienes han construido una sólida familia a lo largo de más de una década juntos, son padres de tres niñas: Martina, Amelia y Victoria, quienes no ocultaron su alegría por la llegada de su hermanito.

El anuncio también generó mensajes de felicitación en el mundo vallenato. Diomedes de Jesús, hermano del cantante, comentó: “Felicidades manito, bienvenido mi sobrino 🙏”. Por su parte, Diego Daza escribió: “Felicitaciones compañero!! 😁🙏🏻”, mientras que el Mono Zabaleta le deseó bendiciones.

En la publicación se cuentan por cientos los mensajes de seguidores que celebran que Elder Dayán por fin tendrá al hijo que tanto había anhelado.

Esposa de Elder Dayán

La historia de amor entre Elder Dayán y Milena Robayo comenzó en Fundación, Magdalena, su pueblo natal. Se conocieron cuando eran adolescentes: él tenía 15 años y ella 14. Años después consolidaron su relación y el 7 de noviembre de 2015 se casaron en Santa Marta.