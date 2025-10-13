En vivo
Caracol TV  / Actualidad  / James Rodríguez y David Ospina protagonizaron divertido baile con sus hijos, ¿cómo les fue?

James Rodríguez y David Ospina protagonizaron divertido baile con sus hijos, ¿cómo les fue?

Los dos futbolistas de la 'Tricolor' celebraron la victoria de Colombia frente a México junto a sus hijos, pero lo que llamó la atención fue los movimientos de cadera de ellos.

