James Rodríguez y David Ospina protagonizaron divertido baile con sus hijos, ¿cómo les fue?

El 11 de octubre se llevó a cabo el partido amistoso entre Colombia y México. La 'Tricolor' ganó 4 a 0 con los goles de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero, y por ello el país estuvo celebrando este hecho que se suma a la clasificación del equipo al Mundial 2026.

Video de James Rodríguez y David Ospina bailando

Precisamente, James Rodríguez y David Ospina no se podían perder este momento. En internet está rondando un video en el que los dos futbolistas están con sus hijos Dulce María y Max, del arquero, y Salomé, del '10', en donde están bailando y mostrando sus mejores pasos al ritmo de la champeta y salsa.



Frente a este video, los seguidores no dudaron en reaccionar y más de uno se impactó por los movimientos de cadera de los futbolistas. Asimismo, recordaron el hecho de que ellos son familia, porque Salomé Rodríguez, es la sobrina de David Ospina porque él y Daniela Ospina son hermanos.

"Salomé está divina", "A veces se me olvida que la hija de James es sobrina de Ospina", "lo que tuvieron que hacer para convencer a Ospina y a James para hacer ese baile", "Ospina como bailarín , es muy buen arquero", "quién lo vio más de tres veces", "sacando los prohibidos a lo Messi", "cansados, pero cumpliendo con su rol de padres, excelente, muchachos", dijeron algunos.



Posteriormente, se conoció el detrás de cámaras de este video que ha causado más de una risa en los internautas. En el clip se puede escuchar cuando Rodríguez está diciendo que, menos mal ellos se hicieron atrás para que no los vieran directamente.

Algunos internautas se fijaron en lo mucho que ha crecido Salomé, la hija de Daniela Ospina y James, además, del buen ritmo que tienen los hijos de los dos futbolistas. A pesar de esto, indicaron que los deportistas mejor deberían continuar dándola toda en la cancha para llevar más triunfos al país.

Es de destacar que, recientemente, Colombia clasificó al Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Por lo cual, están muy felices de volver a vivir esa fiebre de ver al equipo dejando el alto el nombre del territorio nacional.