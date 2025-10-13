Lucho, exparticipante del 'Desafío', se expuso ante el polígrafo; reveló si sale con alguien

Recientemente, en el resumen sin filtro del Desafío Siglo XXI, Lucho llegó para hablar de varios temas, pero hubo uno que llamó la atención. Precisamente, el exparticipante del reality de los colombianos se sentó y se expuso ante el polígrafo frente a la pregunta ¿está saliendo con alguien?

Lucho, del Desafío, revela si está saliendo con alguien

Cuando esperaron unos segundos para que él respondiera, el polígrafo empezó a mover y luego Lucho confesó que no está saliendo con alguien y tras esto, el aparato, al que estaba conectado, hizo un sonido como si él estuviera mintiendo.



Frente a esto, él asegura que es verdad lo que dice. "Otra cosa es que esto me está haciendo quedar mal. Si dice que es falso, qué información tienen ustedes", expresó Lucho.

Qué pasó entre Lucho y María C tras el Desafío

María C., antigua participante del equipo Omega, no pudo ocultar su sorpresa cuando recibió una llamada inesperada de Lucho, quien perteneció al grupo Alpha durante su paso por el reality colombiano. El momento se vivió durante una emisión de Desafío Sin Filtro, cuando el equipo de producción le anunció que tenía una sorpresa especial.

Pocos segundos después, apareció Lucho en pantalla y ambos se saludaron entre risas, ya que ella no sabía muy bien cómo reaccionar ante la situación. Con tono bromista, él le comentó: “me faltó decirle que por acá la invito a las playas, el calor, algo rico”.

María C. siguió el juego con simpatía y respondió que también lo esperaba en los Llanos Orientales, porque debía conocer su tierra. Entre risas, él aseguró que ya entendía mejor sus pasos, a lo que ella replicó que debía compartirlos con ella.

Más adelante, Lucho empezó a bromear con los presentes preguntando si las cámaras estaban grabando, a lo que le respondieron que solo había un celular encendido. Instantes después, le consultaron por su cercanía con la exintegrante de Omega, y él no dudó en dar una respuesta directa que son muy buenos amigos.

