'Desafío': Esposo de Mencho le contestó a Yudisa luego de decir que la gente no la quería

La salida de Mencho de La Ciudad de las Cajas ha dado pie para que muchos fanáticos de la producción recuerden los momentos más polémicos que protagonizó en el reality de los colombianos. Durante el encuentro con Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto, Iván Lalinde y Carlos Calero, la deportista fue sorprendida al recibir una videollamada de su madre y de su esposo, Edinson Angulo.

Mira también: Así se veía Lina, del 'Desafío', cuando hizo parte del Ejército hace cuatro años



En el encuentro, el competidor aprovechó para contar que leer las críticas que hacían en redes sociales en contra de su pareja sentimental fue muy doloroso para su familia. Además, añadió que ha hecho todo lo posible por eliminar los mensajes negativos que a diario le llegan a Mencho para evitar que estos afecten su salud mental.

Qué dijo el esposo de Mencho sobre crítica de Yudisa en el 'Desafío'

Angulo también aprovechó la oportunidad para mencionar que se sintió muy feliz de ver cómo la gente acogió con gran cariño a Mencho mientras hizo la prueba estilo Carrera por Colombia.

Mira también: Cuánta plata se llevó Cristian del 'Desafío' tras estar casi dos ciclos en el reality



"Me llegaron mensajes a mis redes sociales con unos mensajes muy bonitos (...) Y yo sé que esa fue la experiencia que ella vivió porque el mismo Gio lo confirmó cuando Yudisa hizo el comentario. Gio dijo 'no, la aman', entonces eso es lo que nos pone un poquito tranquilo", mencionó durante el encuentro.



Cuál fue el comentario que hizo Yudisa sobre Mencho después del break del 'Desafío'

Cuando todas las parejas regresaron a La Ciudad de las Cajas luego de viajar desde Cartagena hasta Tobia, Cundinamarca, Yudisa le hizo un comentario a Gio sobre Mencho que fue tomado por muchos usuarios como desagradable.

Publicidad

Mira también: ¿Mamá de Mencho le guarda rencor a Yudisa, del 'Desafío'? Mensaje que le mandó a decir

"Yo se los puedo jurar, que yo creí que Mencho y Gio iban a ser los últimos porque yo decía; o sea, a Mencho la gente no es que la quiera mucho. Eso es lo que uno ve en redes", dijo. El militar francés, por su parte, salió en defensa de la deportista: "La gente la amó".

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.