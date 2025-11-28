¿Hoy habrá 'Desafío 2025' en la noche? Ajuste en la programación por partido Colombia- Bolivia

Caracol Televisión demostrará una vez más su compromiso con el deporte y la pasión que tiene por el fútbol al trasmitir el partido Colombia VS. Bolivia, fecha 3 de la Liga de las Naciones Femenina este 28 de noviembre por la pantalla principal, cediendo de esta forma un espacio importante de su programación al encuentro deportivo.

¿Hoy habrá 'Desafío 2025' luego del partido Colombia VS. Bolivia?

Sí, de acuerdo con la rejilla que ya se encuentra disponible en el portal web, solo habrá cambios en las producciones de la tarde. En ese sentido, se transmitirá con normalidad 'Día a Día', 'La Usurpadora' y 'Noticias Caracol' de mediodía. La modificación llega justo después del noticiero, pues a las 3:30 p.m. no emitirán 'Tormenta de pasiones', seguido de 'Leyla', sino que pasarán el enfrentamiento deportivo que tendrá lugar en La Paz y en el que 'La Tricolor' busca obtener un cupo para el Mundial de Brasil 2027.



Posteriormente, la programación transcurrirá con normalidad: de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. 'Hilos de vida', de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. 'Noticias Caracol' en su edición central, de 8:00 p.m. a 9:30 p.m. el 'Desafío del Siglo XXI', de 9:30 p.m. a 10:30 p.m. 'La Influencer' y de 10:30 p.m. a 11:30 p.m. 'La Reina del Flow 2'.

En qué va el 'Desafío del Siglo XXI'

La competencia se encuentra en uno de los momentos más trascendentales. Tina y Julio fueron los últimos sentenciados del ciclo, Alpha fue seleccionado para cumplir su penitencia en El Rincón de los Castigos, mientras que Pedro y Kathe se encuentran en la Suite ditu disfrutando de una relajante velada.



Por su parte, todos permanecen atentos al estado de salud de Lina, quien recientemente se dislocó el hombro en el Desafío de Sentencia y Bienestar que tuvo lugar en el Box Blanco. En este sentido, el equipo médico del programa tendrá que definir si continúa en competencia o si debe abandonar La Ciudad de las Cajas.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.