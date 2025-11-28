En vivo
¿Hoy habrá 'Desafío 2025' en la noche? Ajuste en la programación por partido Colombia- Bolivia

¿Hoy habrá 'Desafío 2025' en la noche? Ajuste en la programación por partido Colombia- Bolivia

Caracol Televisión anunció cambios en el horario habitual de las producciones debido a que se unirá a la fiebre del fútbol y transmitirá el partido de la Liga de las Naciones.

Qué pasará hoy 28 de noviembre con el 'Desafío del Siglo XXI' por el partido de Colombia VS. Bolivia Femenino.
Foto: Caracol Televisión y X Selección Colombia.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 28 de nov, 2025

