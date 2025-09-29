Actores de ‘La Influencer’ con familiares famosos; una actriz es prima de Amparo Grisales

Uno de los que tiene vínculos familiares con famosos es Juan Manuel Mendoza, uno de los protagonistas de ‘La Influencer’. El reconocido actor es el esposo de Melina Ramírez, famosa presentadora que ha estado en varios ‘reality’, como el ‘Desafío’ y ‘Yo me llamo’.

Curiosamente, el personaje de Mendoza en la novela tiene el mismo nombre del hijo de su esposa, Salvador, con quien él tiene una muy buena relación. Asimismo, Ramírez tiene un vínculo muy especial con la hija de su marido, que nació como fruto de la relación pasada que él tuvo con la actriz Danielle Donado.



Andrea Guzmán es familiar de Amparo Grisales

La actriz que interpreta a Yesenia en ‘La Influencer’ es prima de Amparo Grisales y a la vez de Patricia Grisales, la hermana famosa de la jurado de ‘Yo me llamo’. El vínculo entre Guzmán las Grisales viene por parte de sus mamás, que eran hermanas.

Andrea también tiene dos hermanos famosos; la más reconocida es su hermana, Sandra Guzmán, que estuvo en varias producciones colombianas y actualmente está dedicada al teatro. Su hermano, Felipe Guzmán, es músico, compositor y también actor de teatro.

Quiénes el actor de ‘La Influencer’ que es primo de Carlos Calero

El presentador de ‘Día a Día’ reveló en el matutino que Felipe Calero, que interpreta a Enrique en ‘La Influencer, es su primo hermano, pues sus padres son hermanos. El vínculo sanguíneo entre las celebridades no era muy conocido por muchos televidentes, por lo que la revelación causó sorpresa en varios.

Quién es la novia de ‘Pity’ Camacho, actor de ‘La Inlfuencer’

El actor mantiene una relación amorosa, de varios años, con la actriz Paula Barreto. Aunque él es muy discreto con su vida privada, ella sí presume de su noviazgo a través de las redes sociales. Asimismo, Camacho es cuñado de la también actriz María Teresa Camacho, hermana de Paula. Los dos tienen una relación muy amistosa y constantemente comparten en eventos familiares.