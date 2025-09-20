Actriz de La Influencer no es colombiana y ha estado en varias producciones de Caracol Televisión

En La Influencer, la nueva producción de Caracol Televisión, Luna Baxter interpreta a Avril Donatto Mucci. Varios no saben y ella no es colombiana, sino guatemalteca, pero ha desarrollado su carrera artística aquí en el territorio nacional.

Quién es Luna Baxter, de La Influencer

Luna Báxter, nacida el 3 de diciembre de 1992 en Antigua Guatemala, creció en un hogar con raíces argentinas y colombianas que le permitió conocer distintas culturas desde pequeña. Su infancia estuvo marcada por viajes por América Latina y una vida cercana al arte, especialmente en el Lago Atitlán, donde empezó a interesarse por el teatro y la música.



Producciones de Caracol Televisión donde ha actuado Luna Baxter

Su carrera profesional se ha desarrollado principalmente en Colombia, donde ha logrado reconocimiento en televisión, cine y teatro. Entre sus papeles más recordados se encuentran Sonia Maestre en Tarde lo Conocí, Silvia Duarte en La Reina del Flow 2 y participaciones en producciones como La ley secreta, El hijo del Cacique, Tu Voz Estéreo, entre otras en donde se ha dado a conocer por su gran talento.

Además de su trabajo artístico, Baxter ha demostrado carácter al enfrentar momentos difíciles fuera de los reflectores. En 2021 hizo públicas amenazas que recibió a través de redes sociales, un hecho que la llevó a emprender acciones legales y a reflexionar sobre los riesgos de la exposición mediática.

En entrevistas ha compartido también los retos de su oficio, como adaptarse a nuevos acentos o asumir escenas de acción que exigen preparación física y emocional, evidenciando su compromiso por ofrecer interpretaciones auténticas.

De qué trata La Influencer

La Influencer narra la vida de María Isabel Matallana, una joven que, pese a su dificultad para hablar con fluidez, sueña con destacar en las redes sociales para ayudar a su familia. Animada por su pareja, se arriesga a realizar una transmisión en directo que termina en desastre cuando él la engaña, provocando un incidente que afecta su reputación.

A partir de ese momento, debe enfrentarse a la crítica feroz del público en internet y a sus propios miedos, mientras intenta recuperar la confianza en sí misma. No te la puedes perder, de lunes a viernes a las 9:45 p.m. en Caracol Televisión.