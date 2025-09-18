Actualizado: 18 de sept, 2025
Caracol TV Desafío Siglo XXI Potro rompió en llanto al perder el Desafío de Parejas: desgarrador momento
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Mira también: Gero lanzó insulto contra Mencho al saber que dejó botada a Deisy en el Box Negro
Mira también: María C. llamó "encarrete" a la situación de Lucho y Valentina: contó su verdad sobre El Cubo
No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.