Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Potro rompió en llanto al perder el Desafío de Parejas: desgarrador momento

Potro rompió en llanto al perder el Desafío de Parejas: desgarrador momento

A pesar de que Potro había expresado sus deseos por ganarse una moto, no se quedó con la victoria y la tristeza se apoderó de él al ser eliminado del Desafío por Parejas.

Foto: Caracol Televisión
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 18 de sept, 2025

