Potro rompió en llanto al perder el Desafío de Parejas: desgarrador momento

Mira también: Gero lanzó insulto contra Mencho al saber que dejó botada a Deisy en el Box Negro

Mira también: María C. llamó "encarrete" a la situación de Lucho y Valentina: contó su verdad sobre El Cubo

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.

