Gero lanzó insulto contra Mencho al saber que dejó botada a Deisy en el Box Negro

Uno de los momentos más polémicos del capítulo 54 del reality de los colombianos tuvo lugar durante el Desafío a Muerte, pues Mencho, Tina y Deisy se ayudaron mientras cruzaban la malla instalada en el piso. Inicialmente la melliza de Dani y la integrante de Gamma fueron las que llegaron al acuerdo; sin embargo, cuando Deisy las alcanzó después, solicitó la ayuda de la pesista olímpica teniendo en cuenta que a ella le hacía falta pasar un disco y la modelo fitness debía cruzar y transportar también todas las ruedas.

Al llegar a El Cubo de Eliminados, Deisy fue recibida con sorpresa por Gero y María C., quienes le pidieron que le dieran detalles sobre su salida de La Ciudad de las Cajas. La Súper Humana no desaprovechó la oportunidad para contar su versión de lo que ocurrió en esta zona del circuito, lo que de inmediato generó malestar en el hijo del futbolista Juan Pablo Ángel.

"Resulta que cuando yo iba, a Mencho se le quedó un disco al otro lado del tronco. Yo le levanté el tronco para que ella lo pasara y le dije 'tenme el tronco, yo paso' y se fue, me dejó ahí", explicó, a lo que el exintegrante de Alpha respondió con un insulto.

Por su parte, Mencho también tocó el tema en la casa naranja, asegurando que, aunque inicialmente tenía intenciones de ayudarla, poco después escuchó los gritos de Zambrano que le recordaron que en cualquier momento podría quedar eliminada, por lo que decidió continuar con el enfrentamiento deportivo sin hacer ninguna pausa.

"Yo humildemente me devuelvo y le digo 'ponga un disco porque el disco le ayuda a hacer péndulo porque está pesado' y entonces yo dije yo parezco boba también ayudando a las dos cuando me pueden sacar a mí", les explicó a sus compañeros.

