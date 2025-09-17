Dayro Moreno celebró su cumpleaños 40 con reunión privada: Tito el Bambino le cantó 'Baila morena'

Dayro Moreno está de celebración debido a su cumpleaños número 40, noticia que emocionó no solo a sus compañeros del Once Caldas, sino también a diferentes exponentes de la industria musical. A través de redes sociales, varios jugadores mostraron cómo se llevó a cabo la reunión privada, pues se han hecho virales algunos clips en los que se aprecia que le llevaron mariachis y torta al futbolista, quien reaccionó bailando, aplaudiendo y hasta metiendo su propia cara dentro del pastal que le tenían preparado.

Mira también: Dayro Moreno: la tremenda sorpresa que le prepararon por su cumpleaños número 40



"Los 40 del goleador", escribió Juan Felipe Castaño en una publicación que realizó en TikTok, la cual recoge más de 30 mil visualizaciones y miles de comentarios donde lo felicitan por la nueva vuelta al sol: "Le tumbaron el pelo de tantas vueltas", "Simplemente él golea", son algunos de los mensajes que destacan.

Así le celebraron el cumpleaños número 40 a Dayro Moreno. Foto: Instagram @michael_barrios_21

Publicidad

Moreno también reposteó en Instagram los videos que le enviaron algunos cantantes en donde le deseaban larga vida, entre ellos se destacan Peter Manjarrés, Feid, Ryan Castro y Yeison Jiménez; sin embargo, el artista que en realidad dio de qué hablar en redes sociales fue Tito el Bambino, dado que muchos usuarios han utilizado su canción 'Baila morena' para ajustarla y convertirla en la banda sonora de los goles del futbolista, situación que se ha convertido en tendencia en las plataformas digitales.

Mira también: La promesa de Yeison Jiménez a Dayro Moreno si hace gol en el partido de Colombia

Publicidad

"Dímelo Dayro, felicidades, que Dios te bendiga mucho, que todo te salga bien en tu temporada nueva cuando arranque la selección y esto es para ti con mucho cariño de parte del Fercho y este que está aquí, Tito el Bambino", dijo el puertorriqueño antes de hacer la interpretación del exitoso tema musical en plataformas como TikTok.

Moreno también recibió un homenaje del Once Caldas en Instagram, pues la página oficial publicó un reel con el primero video del jugador en la cancha, demostrando su pasión por esta disciplina deportiva y por el grupo en el que viene desarrollando un gran trabajo.

Mira también: Quiénes son las mamás de las hijas de Dayro Moreno, de la Selección Colombia

"Las alegrías que nos has dado goleador 🥹 hoy celebramos tu vida, tu entrega y la pasión por el blanco que nos contagias siempre dentro y fuera de la cancha", es la descripción que pusieron junto al post.