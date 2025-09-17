En vivo
LA INFLUENCER

Caracol TV  / Actualidad  / Dayro Moreno celebró su cumpleaños 40 con reunión privada: Tito el Bambino le cantó 'Baila morena'

Dayro Moreno celebró su cumpleaños 40 con reunión privada: Tito el Bambino le cantó 'Baila morena'

Recientemente, el espinaluno fue sorprendido por sus compañeros del Once Caldas con una reunión que terminó convirtiéndose en tendencia en redes sociales a propósito de su cumpleaños el 16 de septiembre.

Dayro Moreno celebró su cumpleaños número 40 con homenaje del Once Caldas.
Foto: GettyImages y @f_gomez11 y @michael_barrio_21
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 17, 2025 09:17 a. m.

