Gero, del Desafío, contó cómo fue migrar siendo un niño por el trabajo de su papá Juan Pablo Ángel

Gero se convirtió en uno de los Súper Humanos más queridos del Desafío del Siglo XXI gracias a su sentido de liderazgo, empatía y desempeño en el terreno de juego. Tras su eliminación en el Box Negro, el joven ha tenido una relación muy estrecha con María C., por lo que no dudó en contarle recientemente el viacrucis por el que atravesó cuando tan solo era un niño, pues sus papás tomaron la decisión de migrar debido al trabajo como futbolista de su progenitor, Juan Pablo Ángel.

Mira también: Futbolista del Arsenal se declaró seguidor del Desafío: admitió que lo está viendo



"Yo me acuerdo cuando me llevaron al aeropuerto, yo lloré las nueve horas del vuelo", dijo el cantante, lo que conmovió a la exintegrante de la casa Omega.

Posteriormente, explicó que él nació en Buenos Aires, Argentina; sin embargo, a temprana edad tuvo que acostumbrarse a los viajes, especialmente a cambiar de residencia. Una vez instalados en Londres, el competidor aprendió a comunicarse en inglés, convirtiéndose en su legua principal, mientras que el español pasó a ser su segunda forma de comunicación dado que lo aprendió en casa.

"Vivimos allá mucho rato, mi papá jugaba allá en otro equipo y yo allá aprendo el inglés y el español, pues me lo enseñan en casa en el día a día", explicó.

Publicidad

Mira también: Qué le pasó a Juan en el Box Blanco del Desafío: gritó de dolor y pidió revisión médica

Lo que en realidad llamó la atención de María C. y de los usuarios de Internet fue que Gero confesó que tuvo una experiencia cercana a la muerte debido a que un roomie tuvo intenciones de atentar contra su propia vida, noticia que fue difícil de digerir para el joven que también participó en La Voz Kids, formato de Caracol Televisión.

Publicidad

"Intentó quitarse la vida y uno a los 13 años es muy duro entender eso y cómo es ese proceso", mencionó.

Mira también: Esposo de Mencho salió en su defensa tras polémica por el Chaleco de Sentencia en el Desafío

En varias oportunidades, Gero ha demostrado tener un estrecho vínculo con su padre, por lo que ha expuesto cómo fue criado por él y lo que más admira de su trabajo como deportista.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.