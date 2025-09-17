En vivo
Gero, del Desafío, contó cómo fue migrar siendo un niño por el trabajo de su papá Juan Pablo Ángel

Gero, del Desafío, contó cómo fue migrar siendo un niño por el trabajo de su papá Juan Pablo Ángel

En medio de El Cubo de Eliminados, Gero le contó a María C. el duro momento que vivió cuando era menor de edad, pues llegó a conocer un amigo que tuvo una experiencia cercana a la muerte.

Cómo se ve el campo del Desafío desde arriba: el juez Sebastián Martino da detalles
Gero destapó en el Desafío uno de los momentos más "duros" que enfrentó siendo un niño.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 17, 2025 08:21 a. m.

