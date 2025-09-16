Iván Lalinde hizo apuesta sobre El Elegido y lo comparó con Mencho: "Sí lo supo hacer"

Gamma se encuentra en uno de los momentos más complejos en temas de convivencia desde que inició el Desafío del Siglo XXI debido a la salida de Rata y a que perdió todo el dinero que tenía en juego, supuestamente por un descuido de Mencho. Durante la transmisión el capítulo de Día a Día este 16 de septiembre, los presentadores se refirieron acerca de la tensión que se respira en la casa naranja y aprovecharon para hacer sus apuestas sobre El Elegido.

Mira también: Qué tienen en común Iván Lalinde y Harry Styles: el motivo por el que ambos son tendencia



Fue, de hecho, Iván Lalinde el que admitió que tenía sospechas sobre una competidora en especial, de quien se declara un gran admirador: "Rosa es La Elegida y Rosa se puso ese chaleco porque se lo va a quitar y se va a ganar los 10 millones. Yo creo que Rosa es La Elegida", dijo en medio la transmisión.

Catalina Gómez, por su parte, lo interrumpió para asegurar que, de ser así, no solo tuvo una misión sencilla en comparación con otras que han salido a la luz en el programa, sino también que decidió ponerse el Chaleco de Sentencia para proteger a las mujeres que conforman la escuadra naranja, ya que de esta forma ella podría librarse de la prenda en el Box Negro si llega a cumplir con la tarea.

Mira también: Así fue el tenso encuentro entre Abrahan e Iván Lalinde en Día a Día: "No puedo decir mucho gusto"

Publicidad

Al respecto, el presentador del programa no dudó en confesar que esta le parecería una gran estrategia, pues comparó la situación con el problema que había generado Mencho en su equipo luego de que perdieran todo el dinero que habían conseguido ahorrar en el juego.

"Ella sí lo supo hacer, no como Mencho que hizo un negocio pésimo", dijo con buen sentido del humor.

Publicidad

Es necesario mencionar que Mencho se quedó con la suma de 10 millones de pesos por haber cumplido con la misión en el ciclo pasado, pero a cambio perdió aproximadamente 20 millones de pesos que correspondían a la división del monto total que tenía el grupo desde la primera prueba que tuvo lugar en La Ciudad de las Cajas.

Además, hay que precisar que otro Súper Humano que ha despertado sospechas en Internet es Gio debido a su desempeño en el Desafío de Sentencia y Bienestar, pues causó desesperación incluso en Zambrano.

Mira también: iIván Lalinde rompió en llanto al relatar la dolorosa muerte de cuatro de sus hermanos

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.