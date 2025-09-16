Marcela Sarmiento destapó por qué no volvió a Día a Día tras la muerte de su bebé en el parto

Marcela Sarmiento, la primera presentadora de Día a Día, regresó al matutino después de 20 años y abrió su corazón para hablar sin filtros sobre los duelos que ha enfrentado en los últimos años. Inicialmente, se refirió acerca del fallecimiento de su hijo Miguel durante el parto, pues ella vivió todo el embarazo mientras trabajaba en el set de Caracol Televisión.

Según explicó, su sueño era presentarle el bebé a los televidentes, así como lo había hecho con su hija mayor; sin embargo, un accidente el día del nacimiento del parto (6 de junio de 2005) cambió su vida para siempre.

"Yo quería volver, pero quedé tan vulnerable, quedé tan desnuda en alma, mente y corazón, quedé tan mal que yo no era capaz de darle la cara a nada y a nadie. Yo salía a la calle y la gente tan amorosa, no se imaginan la belleza (...) Había como un trofeo que mostrar, había un tesoro que venía en camino que era de todos, de la audiencia, mío de mis compañeros, de todos y ese trofeo no llegó", explicó.

Posteriormente, añadió que su esposo, Alejandro Nieto, le recomendó tomarse un tiempo para procesar la información lejos de la presión pública, pues necesitaba recuperarse para estar bien ella y también para darle fortaleza a toda la familia.

Tras la dura pérdida, Sarmiento decidió empacar sus maletas e irse al extranjero para evitar tocar el tema ante las demás personas, por lo que se fue temporalmente a Estados Unidos y España, donde tuvo la oportunidad de iniciar su proceso de sanación; sin embargo, nunca volvió.

"Paulina me necesitaba como mamá. Yo tenía que estar ahí como mamá y como esposa, es decir, yo había perdido un hijo y en el mismo instante tienes que tener la capacidad como de volver a armar las piezas rápidamente y decir 'okey, sí, pero la vida continúa' y eso pasa, los seres humanos tenemos esa capacidad", reflexionó.

