Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Esposo de Mencho salió en su defensa tras polémica por el Chaleco de Sentencia en el Desafío

Esposo de Mencho salió en su defensa tras polémica por el Chaleco de Sentencia en el Desafío

Mencho se convirtió en la sentenciada del capítulo 52 del Desafío en medio de una discusión por la repartición de los chalecos en Gamma, pues en grupo habían acordado ir al Box Negro en orden.

Esposo de Mencho se pronunció luego de la polémica en Gamma por el Chaleco de Sentencia del Desafío.
Foto: Caracol Televisión y @chann.oficial
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 08:55 a. m.

