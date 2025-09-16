Esposo de Mencho salió en su defensa tras polémica por el Chaleco de Sentencia en el Desafío

Mencho se convirtió en una de las grandes protagonistas del capítulo 52 del Desafío del Siglo XXI debido a que recibió el Chaleco de Sentencia de manos de Zambrano. La Súper Humana se mostró molesta no solo porque la escuadra naranja sigue enfadada por la misión que cumplió como La Elegida del programa, sino también porque no se respetó el orden que tenían para que las mujeres fueran al Box Negro.

Mira también: Tras fuerte discusión en el Desafío, una participante se confiesa: “No quiero seguir”



Ante el tenso momento, el esposo de la pesista olímpica, Edinson Angulo (más conocido como Chann) apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse sobre el tema. Sin entrar en mayores detalles, el hombre le demostró una vez más su apoyo a la participante del reality de los colombianos.

Qué dijo el esposo de Mencho sobre su sentencia en el Desafío. Foto: Instagram @chann.oficial

"Vamos a demostrar la maestría deportiva. Vamos con toda AMOR", escribió en las historias de Instagram junto a una pieza que publicó el perfil de Caracol Televisión en colaboración con el Desafío.

Es necesario mencionar que esta no es la primera vez que Chann se pronuncia para defender a la competidora, pues en varias ocasiones ha demostrado que está de acuerdo con la forma en la que ella se ha comportado en La Ciudad de las Cajas y hasta ha expresado lo orgulloso que se siente del rendimiento que ha tenido en el terreno de juego.

Publicidad

Mira también: Valentina se va en contra de Katiuska en el Desafío y ella responde: “No me salgan con groserías”

Mencho llamó la atención de los televidentes el pasado 15 de septiembre al enojarse con Rosa y Zambrano por enviarla a Muerte, aparentemente, de forma arbitraria. El hecho tuvo lugar cuando Leo, de Alpha, dio a conocer la noticia en la escuadra naranja; Omega, por su parte, alcanzó a escuchar parte del enfrentamiento.

Publicidad

"¿Estás seguro de lo que estás haciendo?, ¿Mencho? Supuestamente venía Rosa, venía Grecia, de terceras iba yo y de últimas Yudisa, ¿ahora por qué se voltea la torta?", dijo justo antes de traer a colación el problema que se presentó por haber perdido todo el dinero en el juego.

Mira el capítulo:

Mira también: Qué pasó con Gio en la prueba de Sentencia y Bienestar: Zambrano se desesperó en el Desafío

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.