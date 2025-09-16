Karol G encabezará Coachella 2026; quiénes son los otros headliners: "Nos vemos en el desierto"

‘La Bichota’ vuelve a darle un orgullo más a Colombia luego de que Coachella confirmara el cartel oficial para el festival, el cual se desarrollará del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril en Indio California. Para sorpresa de muchos, la paisa no solo se presentará, sino que se será una de las artistas que encabezará el espectáculo, mostrando una vez más el poder de la comunidad latina.

"Coachella 2026, LA BICHOTA ES HEADLINER🔥 Nos vemos en el desierto 😏🧡🌵✨ #TROPICOACHELLA MODE ON😮‍💨", fue el mensaje que escribió la colombiana para anunciar la noticia.

A Carolina Giraldo se suman el canadiense Justin Bieber y la estadounidense Sabrina Carpenter. Otros nombres que destacan dentro del cartel son FKA twigs, The XX, Nine Inch Nails, Blood Orange, Labrinth, Addison Rae, Rusowsky, Iggy Pop, Oklou, y Cachirula & Loojan en representación de México.

Karol G ha tenido un 2025 lleno de éxitos a nivel internacional no solo por el lanzamiento y promoción de su nuevo álbum ‘Tropicoqueta’, sino también porque ha logrado conquistar escenarios de renombre, tal es el caso del show de medio tiempo que hizo en Brasil y el espectáculo que brindó en el Vaticano, el cuál descubrió como el momento más “sublime” de su carrera artística.

Las reacciones ante esta noticia sobre su concierto en el festival no se han hecho esperar: "Latinos rumbo al desierto", "Creo que nunca he estado más emocionado por algo", "Orgullo colombiano", "Este ha sido el mejor año de Karol G, se lo merece", son algunos de los mensajes que se destacan en la publicación.

Cuánto cuestan los boletos para ir a Coachella 2026

Los boletos generales para participar en la primera fecha están en 649 dólares, que a la fecha oscilarían los dos millones 500 mil pesos colombianos. Para la segunda versión, las entradas cuestan 549 dólares, que corresponderían este 16 de septiembre a aproximadamente dos millones 100 mil pesos colombianos.

Es necesario mencionar que este 19 de septiembre se dará inicio a la venta de la boletería y los interesados en asistir al evento deberán registrarse en el sorteo para poder participar.

