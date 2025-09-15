En vivo
Caracol TV  / Actualidad  / Mejor amigo de Karol G rompió el hermetismo y dijo por qué estuvieron alejados: "Se va a poner peor"

Mejor amigo de Karol G rompió el hermetismo y dijo por qué estuvieron alejados: "Se va a poner peor"

Luego de que 'La Bichota' hiciera historia en el concierto del Vaticano, su mejor amigo, Daiky Gamboa, reveló por qué no han sostenido una relación estrecha en los últimos meses. Así fue el reencuentro.

Daiky Gamboa habló acerca de su amistad con Karol G luego del concierto de 'La Bichota' en el Vaticano.
Foto: Instagram @daikygamboa y @karolg
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 15, 2025 07:55 a. m.

