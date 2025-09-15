Mejor amigo de Karol G rompió el hermetismo y dijo por qué estuvieron alejados: "Se va a poner peor"

Carolina Giraldo generó orgullo en los colombianos el pasado 13 de septiembre al ser la primera artista latina en dar un concierto en el Vaticano en el festival Grace Of The World 2025. Allí tuvo la oportunidad de cantar 'Mientras me curo del cora' y 'Vivo por ella' junto a Andrea Bocelli. Su paso por el escenario causó todo tipo de reacciones en redes sociales, una de las más destacadas fue, de hecho, la de su mejor amigo, Daiky Gamboa.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el influenciador no solo felicitó a la colombiana por haber cumplido un sueño más, sin que también aprovechó para aclarar por qué no han podido verse en los últimos meses, añadiendo de esta forma que es muy probable que vuelvan a atravesar por una ausencia igual.

"Hicimos cuentas, y llevábamos más de dos meses sin vernos, es la primera vez que pasamos tanto tiempo sin coincidir, y la peor parte… Es que solo se va a poner peor, porque ella cada vez está más ocupada y yo todos los días de mi vida me ocupo en trabajar muy duro para algún día ser como ella", expresó.

Junto al emotivo mensaje, mostró las fotos que se tomaron durante una cena en Roma que se realizó justo después del concierto, a la que asistió también gran parte del equipo de trabajo de 'La Bichota'. Además de comer pizza juntos, los jóvenes visitaron museos y estuvieron muy unidos durante los ensayos del espectáculo, lo que hizo que muchos usuarios los felicitaran por el vínculo tan estrecho que han logrado construir con el paso de los años.

De acuerdo con el creador de contenido digital, tuvo que cancelar varios compromisos laborales para poder acompañar a la paisa a este show, pues sabía muy bien que iba a ser uno de los más importantes de toda su carrera: "Hoy mientras escribo esto, ya ambos estamos en aviones diferentes, y desde ya cuánta falta me hace, pero qué feliz fui de haber estado con ella tres días y ser testigo del poder que tiene la fe en uno mismo, el trabajo duro y la disciplina", escribió.

Gamboa no estaba alejado de la realidad, la misma Karol G apareció en las plataformas digitales para describir esta presentación como el momento más "sublime" de su trayectoria artística, añadiendo que había experimentado el propio "nirvana en su estado más puro".