FOTO: Feid cumplió años y los celebró por todo lo alto, pero Karol G fue la gran ausente

El 19 de agosto Feid cumplió sus 33 años rodeado de la mejor música y amigos. Actualmente, él se encuentra en Japón con el estreno de su nueva canción 'Se lo juro mor', que ha sido todo un éxito.

Mira también: Exnovia de Feid, Nicole Betacur, se casó con Rels B en Mallorca: mira las FOTOS de la boda



Cumpleaños de Feid en Japón

En el país celebró por todo lo alto en Tokio, Japón, en el festival Summer Sonic. En su show junto a J Balvin y Yandel le partieron el pastel en el camerino, pero hubo algo que llamó la atención, la gran ausencia de Karol G.



Todos los fans se quedaron esperando verlos juntos en este momento tan importante para él. La pregunta es, ¿será que más adelante van a celebrar un año más de vida de 'Ferxxo'?, por lo cual, los seguidores deben estar pendientes de sus redes sociales.

Mira también: Fin al misterio: Karol G cuenta cómo empezó su amorío con Feid: "Yo entendí todo"

Publicidad

Aunque no hayan estado juntos, lo que sí hizo 'La Bichota' fue subir una historia en su Instagram, en la que tiene más de 70 millones de seguidores, enviar a todos sus fans para escuchar la nueva canción del intérprete de 'Sorry for that much'.

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

