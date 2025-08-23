Publicidad

FOTO: Feid cumplió años y los celebró por todo lo alto, pero Karol G fue la gran ausente

FOTO: Feid cumplió años y los celebró por todo lo alto, pero Karol G fue la gran ausente

Feid estuvo de fiesta en los últimos días al celebrar un año más de vida. J Balvin y Yandel no se podían perder este gran momento, por lo cual, se tomaron varias fotos.