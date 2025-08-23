Publicidad

Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, revela dura razón por la que se alejó de las pantallas

Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, revela dura razón por la que se alejó de las pantallas

En La Red cuenta todos los detalles sobre el síndrome de ojo seco y cómo este la afectando, tanto así, que tuvo que dejar por un tiempo el noticiero. “Desarrollé una alergia”.