Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, revela dura razón por la que se alejó de las pantallas

Alejandra Giraldo, periodista de Noticias Caracol, revela en La Red, que en medio de su situación, buscó ayuda para resolver todo lo que le estaba sucediendo. El médico le recomendó parar con su rutina, porque podía afectarla más, aunque ella no lo notaba.

Qué le pasó a Alejandra Giraldo

Según indica la periodista, ella tenía pendiente una entrevista sobre la mesa de negociación sobre el paro arrocero y por eso, recibió una llamada que la salvó. Así fue como lo describió, por lo cual, tras aquellos hechos, decidió hablar con sus jefes y contarle lo que estaba ocurriendo.



La remitieron a medicina laboral y le dieron varios puntos a tener en cuenta, para solucionar lo que le estaba afectando su salud. En estos, estaba no trasnochar, no madrugar o algún requerimiento que no lo diera tranquilidad.

"Vivimos una realidad, en donde no estamos haciendo muchas cosas al tiempo, está mal. Porque no acostumbramos a vivir cansados", expresa en una entrevista con La Red, en la que no dudó en exponer todo lo que le pasó.

