Novio de Kathe se pronunció sobre el posible embarazo de la Súper Humana en el 'Desafío'

Una verdadera sorpresa se llevaron los fanáticos y los participantes del reality de los colombianos luego de que Andrea Serna anunciara en el capítulo 103 que Kathe, integrante de Neos, podría encontrarse en estado de embarazo. La noticia la dio a conocer justo después de que la joven se realizara una prueba de farmacia y saliera positiva; por lo que la presentadora le pidió que se sometiera a una revisión médica para estar cien por ciento seguros.

En caso de que se corrobore el resultado, Kathe se convertiría en la primera Súper Humana en la historia del programa en estar en embarazo en plena grabación de formato.



Cómo reaccionó el novio de Kathe, del 'Desafío', a su supuesto embarazo

Nicolás Acevedo apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para reaccionar a la noticia de que posiblemente se convertirá en papá del primer mini-desafiante. El joven que reside entre Medellín y Puerto Boyacá reposteó dos clips nativos de los perfiles de Caracol Televisión y 'Desafío'.

Junto a unos emoticones de sorpresa escribió: "¿Qué son estas sorpresas?".

Antes de entrar al reality, la joven de 22 años concedió una entrevista con la producción en la que reveló que lleva aproximadamente tres años con su novio y que tiene planes de contraer matrimonio; sin embargo, no detalló si los hijos estaban dentro de sus planes a corto plazo. Aún así, recibió la noticia de un posible espera con mucha ilusión.





A pesar de que mantienen una relación alejada del mundo del entretenimiento por su reciente aparición pública, la pareja se demuestra frecuentemente su amor por medio de algunas publicaciones y dedicatorias en las plataformas digitales, probando de esta forma que se han acompañado en los momentos más importantes de sus vidas en los últimos años.

Por el momento, la producción y toda Colombia está a la espera de que salgan los resultados de los exámenes de sangre.

