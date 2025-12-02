Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Cómo reaccionó el novio de Kathe, del 'Desafío', a su embarazo - CaracolTV

Al conocer la noticia que sorprendió en La Ciudad de las Cajas, Nicolás Acevedo, novio de la integrante de Neos, apareció en las historias de su cuenta de Instagram.

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Novio de Kathe se pronunció sobre el posible embarazo de la Súper Humana en el 'Desafío'

Al conocer la noticia que sorprendió en La Ciudad de las Cajas, Nicolás Acevedo, novio de la integrante de Neos, apareció en las historias de su cuenta de Instagram.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 2 de dic, 2025
Comparta en:
Cómo reaccionó el novio de Kathe, del 'Desafío', sobre el resultado positivo de la prueba de embarazo.