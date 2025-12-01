Publicidad

Qué pasaría con Roldán si Kathe sale por embarazo del Desafío

La posibilidad de que Kathe esté embarazada despertó dudas en el Desafío Siglo XXI: ¿qué ocurriría con su pareja, Roldán, si la joven debe abandonar la competencia?

¿Roldán puede seguir en el Desafío si Kathe sí resulta estar embarazada? Esto pasaría

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 1 de dic, 2025
Qué pasaría con Roldán si Kathe sale por su presunto embarazo del Desafío.