¿Roldán puede seguir en el Desafío si Kathe sí resulta estar embarazada? Esto pasaría

¿La cigüeña podría llegar al Desafío? En el capítulo 103 del reality favorito de los colombianos, Kathe, integrante del equipo Neos, se realizó una prueba de embarazo luego de comentarle a Sofía que tenía antojo de pescado, náuseas y un notable malestar. De inmediato surgió la pregunta de qué pasaría con su dupla, Roldán.

La prueba que se hizo la joven de 22 años resultó positiva, por lo que sus compañeros la felicitaron. Más tarde, en llamada con Andrea Serna y las demás casas, la presentadora confirmó la posibilidad: “Al parecer, una jugadora está esperando bebé… De confirmarse, sería la primera vez en la historia del Desafío”.

De inmediato, varios desafiantes quedaron en shock. Frente a todos, Kathe explicó: “No sé ni cómo estoy. Imagínate esta sorpresa, esta noticia. La sospecha fue porque tenía un retraso y esta mañana desperté con ganas de vomitar y sin apetito para el pescado”.

¿Qué pasaría en el Desafío con Roldán si Kathe sale por embarazo?

En este mismo capítulo, Andrea aclaró que la noticia debía confirmarse con exámenes más completos, por lo que Kathe tuvo que retirarse con el equipo médico y no pudo competir en el Box Blanco.





Tomando como referencia lo ocurrido con otras duplas, como Mencho y Cristian, quienes salieron tras la lesión de Mencho, y Lina y Pedro, eliminados luego de que ella sufriera una lesión en el hombro, todo indica que, si Kathe realmente está embarazada y debe abandonar el programa, Roldán también tendría que salir de inmediato, sin pasar por el Cubo de Eliminación. Esto debido a las reglas de esta etapa por parejas.

Andrea Serna lo explicó claramente en el capítulo 92: “Cuando les digo parejas deben entender que esa pareja es como si fuera un solo jugador. La pareja está siempre vinculada, unida, no se separa para absolutamente nada. Compiten como pareja y enfrentan todas las situaciones del Desafío como pareja. […] Ojalá no suceda, pero si por esos momentos infortunados de la competencia tenemos una lesión y esa persona sale, sale con su pareja.”

