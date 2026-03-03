30 'Mujeres Llenas de Vida' que transforman comunidades buscan el título de Mujer Cafam 2026

Según las proyecciones del DANE, Colombia cuenta con más de 27 millones de mujeres. Pero más allá de la estadística, lo que realmente define el presente y el futuro de nuestra nación es la capacidad de aquellas que, desde el anonimato y el liderazgo comunitario, demuestran que la vulnerabilidad no es undeterminante, sino un punto de partidapara la transformación.

El próximo jueves 5 de marzo, el Teatro Cafam abrirá sus puertas para celebrar la edición número 37 del Premio Cafam a la Mujer,un homenaje a la esencia femenina en todas sus expresiones, bajo el lema “Mujeres llenas de Vida”. En esta ocasión, 30 representantes de diferentes regiones del país nos recordarán que el verdadero progreso se construye con la tenacidad y la capacidad transformadora con la que ellas impactan sus comunidades.



Esta edición llena de gratitud y memoria rendirá un tributo a Doña Nydia Quintero de Balcázar, símbolo de solidaridad que dedicó su vida a servir a los demás y lideró por 25 años el Jurado Nacional de este premio. En el mismo espacio, se exaltará la labor de Claudia Bahamón, cuya determinación porproteger la "casa común" y el medio ambiente resuena con la urgencia de responsabilidad que nuestro tiempo demanda.

Desde Magdalena, con un enfoque antropológico, liderando procesos pedagógicos que promueven los derechos menstruales y la equidad, hasta la médico que trata discapacidades infantiles en Bogotá, pasando por las lideresas que protegen los saberes ancestrales en el Putumayo y Vaupés. Cada una de las 30 candidatas representa una batalla contra el hambre, la violencia y la exclusión.

Más que un galardón simbólico, el Premio Cafam a la Mujer se ha consolidado como una plataforma de visibilización del liderazgo femenino en Colombia. A lo largo de sus 37 ediciones, ha permitido identificar procesos comunitarios que, en muchos casos, operan lejos del foco mediático, pero que resultan determinantes para el desarrollo local.



Sus obras son el reflejo de lo que Colombia necesita: amor, bondad y compromiso inquebrantable. Cafam invita a todo a unirse a esta celebración, ya sea de forma presencial o vía streaming a través de premiomujer.cafam.com.co, para conocer a la próxima Mujer Cafam 2026 y contagiarse de esa energía que hoy siembra esperanza en cada rincón de nuestro país.

