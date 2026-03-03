Andrea Valdiri hizo llorar a su hija con sorpresa que le dio por su cumpleaños número 15

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 9 millones de seguidores, Andrea Valdiri compartió videos de cómo celebró los 15 años de su hija mayor, Isabella. Ambas viajaron hasta 'La Ciudad Amurallada' para celebrar una vuelta más al sol y demostrarse lo orgullosas que se siente de la estrecha relación que han construido en este tiempo.

La sorpresa de Andrea Valdiri a su hija Isabella por sus 15 años

'La Valdiri' expuso el momento exacto en el que la menor se mostró visiblemente conmovida desde la llegada al hotel, donde la estaba esperando un ramo con sus flores favoritas. Tras pasar el día en la ciudad, la influenciadora organizó todo para que al despertarse ella encontrara su torta de cumpleaños con las velas prendidas y un grupo de mariachis dándole una serenata en la calle para que ella pudiera disfrutarla desde el balcón.



La velada se desarrolló justo como la planeó, pues en el video se vio que la joven recibió con mucha emoción la sorpresa y les agradeció a las personas que se tomaron el tiempo de ayudar a su madre.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet ante el conmovedor encuentro no se han hecho esperar:





"Pueden decir lo que sea de Valdiri, pero esa mujer adora a sus hijas y las ha criado con valores, humildad y son unas buenas niñas. Bendiciones para Isa ❤️🙌", "Ella dijo en la historias que a Isa le tocó al inicio las vacas flacas, que por eso se merecía lo mejor y es verdad. Qué belleza y se nota que es una niña especial, ❤️👏muchas felicidades", "No es solo lo material, es lo especial, amorosa y dedicada que es con sus hijas. Qué belleza. ❤️❤️ Feliz cumpleaños, Isa. Eres demasiado preciosa", son algunos de los mensajes que se destacan.

En la mañana de este 3 de febrero, fecha del cumpleaños de la joven, la bailarina se pronunció en las plataformas digitales, revelando que la fiesta está programada para la otra semana y añadiendo que le tiene preparado un regalo especial a su hija. Aunque no reveló todavía de qué se trata, sí detalló que pretende transmitirle una lección con él: darle el valor suficiente al tiempo.

