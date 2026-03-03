Impresionante cambio de Bruce Bolaños, el niño de 'Matilda': ahora tiene 41 años

'Matilda', la cinta de 1996 que narra la historia de una niña con capacidades mentales extraordinarias, a pesar de crecer en un ambiente familiar negligente, es una de las películas más recordadas por los fanáticos del séptimo arte gracias al elenco que la integró, la historia y la ambientación. Este proyecto contó con la participación de actores de la talla de Danny De Vito, Mara Wilson, Rhea Perlman, Embeth Davidtz y más.

Uno de los personajes que tuvo una corta participación en el proyecto, pero que hasta el sol de hoy sigue teniendo gran acogida entre los admiradores es Bruce Bolaños, el niño que es obligado a comerse toda una torta de chocolate frente a sus compañeros del colegio luego de robarle su comida favorita a Tronchatoro, la temida directora.

Cómo se ve actualmente Bruce Bolaños, personaje de 'Matilda'

Bruce Bolaños fue interpretado por el exactor Jimmy Karz, quien nació el 26 de julio de 1984 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Además de trabajar en esta película infantil el joven también tuvo la posibilidad de integrar otras producciones de la talla de 'Sala de urgencias', 'La mejor de mis bodas'; sin embargo, años después decidió retirarse del mundo del espectáculo para concentrarse en su crecimiento profesional, llegando incluso a estudiar dos carreras universitarias.

Según City Celebs, el actor cursó sus estudios en la Millikan Middle School en 1998 y en el Grant High School en 2002. Adicionalmente, estudió Comunicación St. John’s University y llegó a trabajar en MTV News; no obstante, esto no pareció convencerlo del todo, por lo que terminó inscribiéndose a la facultad de Medicina del colegio de Osteopatía médica de Philadelphia, donde finalmente se graduó y empezó sus primeros pinos en esta área.

Actualmente, recoge casi cinco mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde no tiene ninguna publicación hasta el momento, pero sí recuerda los mejores momentos de su vida en el mundo del entretenimiento: "Conocido principalmente por ser Bruce Bogtrotter en Matilda😎", se lee en su descripción.

A pesar de que él se mantiene ausente de los reflectores, otras figuras como la protagonista siguen teniendo gran protagonismo en medios de comunicación y eventos, en los que aprovechan para referirse a su experiencia actuando desde temprana edad.