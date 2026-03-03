Así se vio el eclipse total de Luna que pintó de rojo el cielo este 3 de marzo: FOTOS

Este 3 de marzo de 2026, los amantes de los fenómenos astronómicos pudieron disfrutar del eclipse total de Luna, considerado uno de los más dramáticos debido a que el cielo se tiñó de rojo. El evento estaba previsto para que durara 58 minutos, tuviera lugar a las 11:33 UTC y que pudiera visualizarse en diferentes partes del mundo: en Asia y Australia al atardecer; en América del Norte, América Central y el lado occidental de América del Sur en la madrugada (de manera parcial) y no se podría ver en continentes como África y Europa.

Mira también: Cuándo será el eclipse solar más largo de la historia y en qué ciudades de Colombia se verá



En Colombia, este evento estaba programado para un horario que iba desde las 3:44 a. m. hasta las 7:04 a. m., aproximadamente. Este eclipse ocurre cuando la tierra se posiciona justo entre el Sol y la Luna, proyectando de esta forma una sombra en la superficie del satélite natural. Cuando se entra en fase total, la Luna se ve de un color naranja o rojo oscuro.

Cuándo serán los próximos eclipses este 2026

Para lo que resta del año, están programados dos eclipses más; uno de ellos podrá verse en Colombia. El primero es un eclipse solar, el cual tendrá lugar el 12 de agosto de 2026 y hará un recorrido por países como Groelandia, Islandia, Portugal y España. En esta oportunidad, el Sol quedará cubierto en su totalidad por la Luna y, aunque muchos podrán disfrutar del fenómeno, se prevé que se vea parcialmente en Europa, pero no en Latinoamérica.





Mira también: Transmisión EN VIVO del eclipse solar total del 8 de abril: mira el fenómeno astronómico

Publicidad

El 28 de agosto, por su parte, se podrá apreciar el eclipse lunar parcial. Allí, el 96% de la Luna entrará en la sombra de la Tierra, lo que le dará un tono naranja oscuro o rojizo. A diferencia del anterior, este evento sí se podrá visualizar en América del Norte y América del Sur, específicamente en Colombia.

Los próximos eclipses solares que podrán verse en nuestro país están proyectados para el 2028 y el 2029 respectivamente, por lo que los aficionados deberán programarse desde ya para no perderse estos fenómenos y esperar pacientemente a que llegue la fecha.

Publicidad

Mira también: Eclipse anular solar: Mira aquí las mejores fotos que dejó este fenómeno astronómico