Natalia Curvelo sufrió accidente en el Cesar tras estrellarse contra una vaca - CaracolTV

Natalia Curvelo aseguró que los ocupantes no presentaron mayores lesiones. Según indicó, el accidente se provocó debido a que el vehículo chocó contra una vaca que apareció en la vía.

Famosa cantante de vallenato sufrió accidente en vía del Cesar; auto quedó destruido

Pese a que el vehículo sufrió todo el impacto y terminó dañado, Natalia Curvelo aseguró que los ocupantes no presentaron mayores lesiones. Este fue el motivo del accidente de tránsito.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 2 de mar, 2026
Qué le pasó a Natalia Curvelo mientras se desplazaba por las carreteras del Cesar.