Famosa cantante de vallenato sufrió accidente en vía del Cesar; auto quedó destruido

Natalia Curvelo preocupó a sus seguidores este 1 de marzo al informar a través de las plataformas digitales que sufrió un accidente mientras se desplazaba por las carreteras del Cesar. El hecho ocurrió luego de que cumpliera con un compromiso laboral en El Banco, Magdalena, y se desplazara junto a su equipo de trabajo por en el tramo que conecta a Bosconia con el sector de Cuatro Vientos en el Cesar hacia las 3:00 a.m.

Según informó, el siniestro ocurrió porque se atravesó ganado en la vía y terminaron colisionando contra una vaca debido a la velocidad que iba el vehículo y la falta de iluminación en la zona.

"Todos nos encontramos bien, yo me golpeé el brazo, pero todos estamos bien gracias a Dios. La camioneta se hizo nada, todo fue muy rápido", explicó justo antes de irse en contra de los dueños de las fincas de la zona por lo que calificó como un acto de irresponsabilidad.

De acuerdo con las imágenes que expuso en la plataforma, la parte delantera del auto quedó prácticamente destruida, pues resultaron afectadas zonas como el capó, el parabrisas y el sistema de luces; sin embargo, afortunadamente todas las personas que iban a bordo del carro salieron sanas y salvas.



Luego del incidente, la artista apareció en su cuenta oficial de Instagram. Mientras en su feed publicó una foto junto a su hijo dedicándole unas emotivas palabras y agradeciéndole a Dios por darle una segunda oportunidad de vivir, en las historias publicó un comunicado oficial a la opinión pública refiriéndose al hecho.

"Natalia expresa su profundo agradecimiento por los mensajes de apoyo y preocupación recibidos. Asimismo, hace un llamado a la responsabilidad de los dueños de ganado en las zonas rurales para evitar que animales sueltos pongan en riesgo la vida de los viajeros", señaló.

Finalmente, explicó que está recuperándose del "susto" y dio a conocer que su agenda conservará los eventos que tiene hasta el momento, por lo que no habrá algún cambio que altere sus compromisos. Diferentes usuarios de Internet se han solidarizado con su caso y le han enviado mensajes de empatía deseándole pronto regreso a los escenarios.

