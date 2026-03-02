Jhonny Rivera admitió que conoció a Jenny López cuando era menor de edad y desmintió rumor

El cantante de música popular apareció a las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de cuatro millones de seguidores para pronunciarse sobre su boda con Jenny López, evento que tuvo lugar el pasado domingo 22 de febrero en Arabia, Risaralda. A través de una dinámica de 'Preguntas y Respuestas' despejó dudas sobre cómo inició su relación con la joven artista.

Mira también: Andy Rivera, hijo de Jhonny Rivera, no se guardó nada sobre su relación con Jenny López



Cuántos años tenía Jenny López cuando conoció a Jhonny Rivera

Rivera respondió con contundencia a la pregunta que le hizo un usuario en donde lo acusaba de haber "esperado" a que su esposa fuera mayor de edad para poder tener un vínculo amoroso, calificando esta situación como "turbia".



Ante el cuestionamiento, el artista dijo: "Eso es falso completamente. Jenny dice, porque yo vagamente recuerdo, que cuando tenía 12 años fue a una emisora donde yo estaba y nos tomamos una foto. Ella dice eso, pero para uno acordarse con cuántas fotos que se toma uno", mencionó.





Mira también: Cuánto costó el regalo que Arelys Henao les dio a Jhonny Rivera y Jenny López en su boda

Publicidad

Posteriormente, indicó que él sí recuerda que empezó a impulsar la carrera artística de la joven cuando ella era menor de edad; sin embargo, dejó claro que le disgusta que hagan suposiciones lo que pasó entre ellos en aquella época: "Después pasaron como cuatro años para que cantáramos en un pueblo que se llama La Independencia, Cauca, en un sitio. Ahí volvimos a tener contacto... Ya iba a cumplir como 16 años y cuando tenía 16 años e iba para 17, ahí empezó a trabajar conmigo, pero eso es tan... Me da como una rabiecita", explicó.

Rivera y López contrajeron matrimonio en medio de una ceremonia religiosa a la que asistieron más de 300 invitados, entre ellos creadores de contenido digital como Yeferson Cossio, Cintia Cossio, La Liendra, Dani Duke y artistas de la talla de Arelys Henao. Otros exponentes como Pipe Bueno, Luis Alfonso, El Charrito Negro y Jessi Uribe sí fueron invitados, pero no pudieron asistir debido a problemas con su agenda.

Publicidad

Mira también: Jhonny Rivera y Jenny López quedaron fascinados con el regalo de bodas de Arelys Henao

Ahora la pareja se prepara para cumplir con algunos compromisos laborales en Europa y, posteriormente, planean emprender su viaje para pasar una luna de miel de ensueño en la que desean visitar playas, pero también ciudades cuyo atractivo turístico principal es la infraestructura.