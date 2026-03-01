De qué murió Aniceto Molina, el Diomedes Díaz de la cumbia: tenía miedo de fallecer - CaracolTV
El acordeonista Aniceto Molina, más conocido como 'El Tigre Sabanero', falleció a los 75 años. Amigos, familiares y colegas recuerdan su legado y lo doloroso que resultó despedirlo por una fibrosis pulmonar.
