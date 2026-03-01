Marlon rompió el silencio sobre triángulo amoroso con Luisa y Juan en el Desafío: se retaron en vivo

El Reto 3X Rexona Clical by Desafío sigue avanzando y en el cuarto capítulo se vivió uno de los momentos más comentados de la temporada. Juan retó a Marlon a enfrentarse en el Box Blanco, lo que desató todo tipo de reacciones, ya que ambos fueron pareja de Luisa Sanmiguel, quien también hace parte de esta competencia que reúne a exparticipantes de ediciones anteriores y nuevos desafiantes.

Mira también: Juan y Luisa y otros exparticipantes del 'Desafío' que salieron de pelea y el porqué



Juan, quien en el Desafío del Siglo llamó la atención como capitán de Omega y salió de la competencia por una lesión en un dedo, se ganó un beneficio especial: escoger a su rival para la siguiente pista.

Para el reto de motivación extrema, Juan eligió retar a Marlon. Ante la decisión, la presentadora le preguntó cómo se sentía al respecto.

Publicidad

“Feliz, feliz. Es muy bacano porque acá hay una tensión y la mejor forma de resolverla sería compitiendo. Entonces, muy bacano darlo todo, que él lo dé todo, yo igual, y que gane el mejor”, aseguró.

Además, agregó: “La vida nos cruzó con una persona en común y creo que muchas veces nadie quiere hablar del tema, pero nosotros estamos súper relajados, lo hablamos, todo bien… entonces sería muy bueno vernos compitiendo”.

Publicidad

La presentadora también le pidió a Luisa que diera su opinión. “No, el ambiente ha estado súper bien. Si ellos dos se quieren enfrentar, es problema de ellos dos; que lo resuelvan y que gane el mejor”, respondió con tranquilidad. Ante la insistencia sobre a quién apoyaba, fue contundente: “Al mejor”.

Además de Marlon, Juan también escogió a Potro como uno de sus rivales. “Yo quiero que eso esté bueno”, afirmó. Al finalizar la prueba, Marlon se convirtió en el segundo finalista del Reto 3X, mientras que Potro y Juan quedaron eliminados.



Luisa habló sobre Juan y Marlon

En noviembre de 2025, Luisa realizó un live junto a Grecia, exdesafiante, donde se refirió a lo vivido con Marlon y Juan, con quien sostuvo una relación sentimental en el pasado.

Mira también: Luisa llamó “payaso” a Juan y dijo que prefería a Marlon: VIDEOS del rifirrafe entre exdesafiantes

Durante la transmisión, un usuario le preguntó: “¿Marlon o Juan?”. Luisa no dudó en responder: “En estos momentos de mi vida, yo escojo a Marlon: físicamente, como persona, como ser humano, como atleta, como todo”.