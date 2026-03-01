Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Gol Caracol Colombia Vs Canadá (Preparatorios Torneo She Believes Cup)
Colombia VS Canadá
En vivo ‘A Otro Nivel’
'Tormenta de Pasiones'
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Qué pasó entre Marlon, Juan y Luisa en el Reto 3X Rexona Clinical by Desafío

En el cuarto capítulo del Reto 3X Rexona Clinical by Desafío hubo un momento tenso: Juan y Marlon se retaron en el Box Blanco y hablaron de la tensión tras su historia con Luisa, expareja de ambos.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Marlon rompió el silencio sobre triángulo amoroso con Luisa y Juan en el Desafío: se retaron en vivo

En el cuarto capítulo del Reto 3X Rexona Clinical by Desafío hubo un momento tenso: Juan y Marlon se retaron en el Box Blanco y hablaron de la tensión tras su historia con Luisa, expareja de ambos.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 1 de mar, 2026
Comparta en:
Marlon rompió el silencio sobre triángulo amoroso con Luisa y Juan