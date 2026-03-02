Rata y otros exparticipantes del 'Desafío' fueron "secuestrados" por fans en plena calle

Desde que compitió en la gran final del reality de los colombianos junto a Valentina, su refuerzo, Rata ha recibido el cariño de fanáticos ubicados en diferentes zonas de Colombia que le hacían fuerza para inscribir su nombre en la copa de los vencedores.

Mira también: Marlon rompió el silencio sobre triángulo amoroso con Luisa y Juan en el Desafío: se retaron en vivo



El pasado 1 de marzo, el Súper Humano apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 300 mil seguidores, para mostrar la situación que vivió mientras estaba de viaje por Villavicencio, Meta, junto a exparticipantes como Valkyria, Lucho, Deisy.



Por qué retuvieron a Rata, subcampeón del ‘Desafío’, en la calle

El competidor de OCR expuso que estaba a bordo de un vehículo junto a sus compañeros cuando de pronto quedó atrapado en la vía por una multitud que rodeó el carro y golpeó en las ventanas solicitándoles que se bajaran para que les regalaran algunas fotografías.

Publicidad

“Estamos acá en el carro y la gente no nos deja ni avanzar (…) ¿Declaraciones? No, todavía no”, dijo de forma jocosa mientras sus acompañantes decían a modo de broma que habían sido “secuestrados” por un gran número de personas en la calle.

Posteriormente, acudió a su feed de Instagram, donde publicó un reel en el que se mostró agradecido por estar cumpliendo un sueño al tener una gran acogida entre los colombianos gracias a su desempeño como deportista.

Publicidad

Mira también: ¿Myrian se tatuó nombre de Zambrano, ganador del ‘Desafío’? Imagen despertó dudas

“No me puedo quejar. Algún día lo soñé y hoy llegó multiplicado (…) Villavicencio me abrazó como si fuera uno más de ustedes, 🤠❤️ que viva el llano y su gente 🙌🏻”, escribió en la red.

Es necesario que esta no fue la única publicación que hizo sobre su viaje, pues también expuso que tuvo la posibilidad de disfrutar de los paisajes, reencontrarse con otras figuras que pasaron por el programa como María C. y Ceta, y también que puso a prueba sus habilidades para la danza al aceptar bailar joropo junto a una experta.

Mira también: Rata habló sobre reacción que tuvo en la final del 'Desafío' al ver que Zambrano había ganado

Publicidad

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet a la cercanía que tiene con la gente no se han hecho esperar: “Allí te das cuenta de que desde que salió del 'Desafío' fue el verdadero ganador ❤️🙌”, “Te ganaste el corazón de un país porque el ser buena persona pesa más que ser el mejor atleta 👏🙌❤️”, “Se merece todo lo bueno que te está pasando 👏👏👏👏👏🙌🙌🙌🔥🔥”, son algunos de los mensajes que se destacan.