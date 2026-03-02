Publicidad

Rata y otros exparticipantes del 'Desafío' fueron "secuestrados" por fans en plena calle

El subcampeón del programa de Caracol Televisión mostró la forma en que un grupo lo retuvo en la calle mientras sus acompañantes bromeaban sobre un supuesto "secuestro".

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 2 de mar, 2026
Exparticipantes del 'Desafío 2025' quedaron atrapados en plena carretera durante un viaje.