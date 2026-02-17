Qué regla rompieron Rata y Valentina en la Final del ‘Desafío’ y qué penalidad recibieron

Todo está listo para conocer el nombre del ganador del reality de los colombianos este 17 de febrero en el capítulo 138 de la producción. Rata y Valentina, la dupla que ya consiguió 600 millones de pesos gracias a su triunfo en el Box Negro, tuvieron una ventaja sobre Zambrano y Myrian al avanzar en moto desde Tobia hasta Cartagena un par de kilómetros; sin embargo, sufrieron un pequeño percance.

Mira también: Cuánta plata se lleva el ganador del 'Desafío del Siglo XXI' y cómo se distribuirá el premio



Qué regla rompieron Rata y Valentina en la Final del ‘Desafío 2025’

Al final del primer día de recorrido, cuando se encontraban descansando en la casa de unos televidentes, los Súper Humanos recibieron la visita de Sebastián Martino, juez del programa, quien les solicitó sacar el reglamento que tenían en sus maletas.



“Necesito que lea el punto 3.4”, le pidió el juez al finalista, a lo que él contestó: “Está prohibido utilizar celulares o hacer llamadas telefónicas o por cualquier otro medio. No se puede contactar a familiares o personas conocidas directamente ni a través de terceros. Está prohibido hacer videos o mandar mensajes en redes invitando a que la gente los ayude en el recorrido”.





Horas antes de este encuentro, ambos grabaron un video en donde la girardoteña explícitamente decía: “Si ven este mensaje por favor ayúdennos”. Además, les sugirió a las personas que le ayudaron en este tramo de la travesía que podrían ponerse en contacto con su mánager para que los apoyaran a cumplir su objetivo.

Publicidad

Mira también: Kathe, que se enteró de su embarazo en el ‘Desafío’, reveló si tendrá niño o niña



Qué sanción recibieron Rata y Valentina en la Final del ‘Desafío’ por romper regla

Martino informó que como consecuencia de esta infracción tendrán que salir una hora después de la establecida en el reglamento. Esto quiere decir que mientras Zambrano y Myrian reanudarán la competencia a las 7:00 a. m., ellos tendrán que iniciar el recorrido a las 8:00 a. m., perdiendo parte de la ventaja que habían conseguido en la moto que manejaron para salir de La Ciudad de las Cajas mientras sus contrincantes terminaban la prueba del Box Negro.

Mira también: Qué le pasó a Zambrano en la Final del 'Desafío' y por qué preocupó a Miryan, su dupla

Publicidad

Luego de que el juez se marchó, tanto el finalista como su dupla analizaron la situación y trataron de buscar una estrategia para no verse perjudicados con la medida.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.