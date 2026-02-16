Cuánto tiempo de ventaja le lleva Rata a Zambrano en la travesía a Cartagena: FINAL 'Desafío'

El capítulo 137 del 'Desafío del Siglo XXI' los finalistas enfrentan la última prueba del ciclo para definir al equipo ganador de la temporada. Rata y Valentina compiten contra Miryan y Zambrano en un circuito que pone a prueba su resistencia y capacidad de reacción.

Mira también: Cómo reaccionó exparticipante del ‘Desafío’ cuando su papá dijo que quería la eutanasia



La competencia avanza hasta el último tramo, donde los participantes deben completar el recorrido y presionar el botón final. Rata y Valentina se convierten en los primeros en tocar el botón, asegurando así la victoria en esta prueba decisiva. Con ese resultado, obtienen los 600 millones de pesos y otro beneficios. Tras finalizar el circuito, la dupla recibe instrucciones sobre su travesía hacia Cartagena de Indias.

"Te llevas la caja de Betplay, una sorpresa que solo podrás abrir si eres el primero en llegar a Cartagena y tocar la copa. La moto te espera, Rata”, explica la presentadora.

Como ganador de la prueba, Rata conserva una ventaja adicional para el inicio del recorrido. Tiene la posibilidad de realizar una parte del trayecto en la moto dispuesta por una marca patrocinadora. El competidor de OCR se monta en el vehículo junto a Valentina y ambos inician el desplazamiento por carretera, avanzando hacia el destino indicado.

Cuánto tiempo de ventaja le lleva Rata a Zambrano en la Final del 'Desafío'

Minutos después, Zambrano logra terminar la prueba física en la pista. Una vez completa el recorrido y presiona el botón, Serna le informa la diferencia de tiempo que lo separa de su oponente. En ese momento, la conductora comunica que entre ambos existe una distancia de 12 minutos y 54 segundos.





Mira también: Rata, del Desafío, estuvo al borde de la muerte en un accidente: qué le pasó

Publicidad

Con esa diferencia establecida, Miryan y Zambrano emprenden también el trayecto por carretera. Al igual que sus rivales, deben avanzar sin dinero y abrirse paso por distintas vías del país. Durante el recorrido, los equipos tendrán que solicitar ayuda a los habitantes para acercarse al departamento de Bolívar y continuar hacia el punto donde se encuentra la copa.

Mira también: Kevyn rompió su silencio sobre su 'traición' a Valkyria en el Desafío: “No quiero que suene mal”

Publicidad

Mientras Rata y Valentina aprovechan la ventaja obtenida en la pista y el uso inicial de la moto, Miryan y Zambrano buscan reducir la diferencia de tiempo en el camino. La final continúa fuera del escenario habitual del programa y se traslada a las carreteras colombianas, donde ambos equipos intentan completar el recorrido estar un paso más cerca de coronarse como los mejores de esta edición.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.