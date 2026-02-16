Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vecinos
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Cuánto tiempo de ventaja le lleva Rata a Zambrano en la FINAL del 'Desafío'- CaracolTV

El atleta de OCR se corona como el ganador de la primera prueba de la Gran Final del reality; ahora, ambas duplas se preparan para llegar a Cartagena y encontrar la copa de los vencedores.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Cuánto tiempo de ventaja le lleva Rata a Zambrano en la travesía a Cartagena: FINAL 'Desafío'

El atleta de OCR se corona como el ganador de la primera prueba de la Gran Final del reality; ahora, ambas duplas se preparan para llegar a Cartagena y encontrar la copa de los vencedores.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de feb, 2026
Comparta en:
Cuánto tiempo de ventaja le llevan Rata y Valentina a Zambrano y Miryan en la Final del 'Desafío'.