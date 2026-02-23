Jhonny Rivera y Jenny López se casaron por la iglesia en Pereira: VIDEO de su primer baile

El intérprete de canciones como 'Alguien me gusta', 'Soy de pueblo', 'El mujeriego', 'Sígueme' y 'Tomando cerveza', está que no se cambia por nadie, pues el pasado 22 de febrero se casó con la cantante Jenny López. La unión tuvo lugar en una iglesia de Pereira y, aunque inicialmente se creyó que sería una ceremonia íntima, con el tiempo más personas pidieron asistir al evento, hasta completar una lista de aproximadamente 350 invitados.

A esto se le suma el hecho, de que decenas de fanáticos que residen en el corregimiento de Arabia salieron a las calles para celebrar el matrimonio de las dos figuras del género popular, que saludaron a sus admiradores a las afueras de la capilla, mientras recorrían las vías en un auto de época.

Cómo fue el primer baile de Jhonny Rivera y Jenny López como esposos

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante mostró los videos oficiales de la fiesta. Uno de los clips que más llamó la atención de los usuarios de Internet fue en el que expuso cómo fue su primer baile como marido y mujer. La pareja realizó su danza frente a los invitados mientras Andy Rivera, hijo del exponente, interpretaba el exitoso tema musical 'Algo que se quede' del Grupo Niche.

Las reacciones por parte de su comunidad al post no se han hecho esperar: "El día que me case no quiero menos", "Aquí los que no asistieron a la boda, pero les desean lo mejor por el resto de sus vidas", "Tan hermoso ,💚 😍 Dios me lo bendiga Jhonny, 😍👏👏 toda la felicidad para ustedes dos", "El novio más guapo del 2026, 😍qué felicidad por ti, mi Jhonny Rivera, que Dios los bendiga y que sean muy felices, te mereces lo mejor de la vida", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.

Ahora los recién casados se preparan para su luna de miel. De acuerdo con la información que compartieron en redes sociales, emprenderán un viaje por el extranjero en el que disfrutarán no solo de las playas, sino también de la infraestructura de algunos países que se han convertido en todas unas maravillas dentro del catálogo turístico.

