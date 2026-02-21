Historia de amor de Jhonny Rivera y Jenny López: muestran en exclusiva una prenda de su matrimonio

Publicidad

Jenny López habla de su vestido de novia para casarse con Jhonny Rivera: será alquilado

La pareja llegará al altar este 22 de febrero y mientras se preparan para dar el ‘sí’, ella aprovecha el capítulo de ‘Se Dice de Mí’ para dar una primicia sobre lo que se verá en su ceremonia con Jhonny Rivera.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 21 de feb, 2026
