Historia de amor de Jhonny Rivera y Jenny López: muestran en exclusiva una prenda de su matrimonio

La historia de amor entre Jhonny Rivera y Jenny López dio un paso definitivo en uno de los escenarios más importantes del país. El artista le propuso matrimonio en pleno concierto en el Movistar Arena, durante la celebración de sus 20 años de carrera. Frente a miles de asistentes, Jhonny se arrodilló y sorprendió a Jenny, quien no pudo ocultar su emoción y aseguró que jamás imaginó que ese momento llegaría de esa manera.



Vestido de novia de Jenny López

Jenny reveló que su vestido de novia será alquilado. Lo describió como muy bello y aseguró que siempre tuvo claro que no quería comprar uno. Según explicó, es una prenda que después de la boda suele quedarse guardada sin volver a usarse, además de representar un gasto elevado. Por eso optó por arrendar un diseño que cumpliera su sueño sin comprometer de más. La pareja ha preferido destinar la mayor parte de sus recursos a la luna de miel.

En medio de la conversación también mostró, como primicia, los zapatos que usará el día del matrimonio. Con emoción, enseñó el calzado elegido para acompañar su vestido en una fecha que marcará un antes y un después en su vida.



Fieles a su estilo cercano, Jhonny y Jenny han dejado ver que más allá de los lujos, su prioridad es celebrar su unión rodeados de sus seres queridos, incluyendo a sus cinco perros, que también harán parte de la ceremonia.



Cómo se conocieron Jhonny Rivera y Jenny López

La relación no comenzó de un día para otro, Jenny acompañaba a su papá a los conciertos de Jhonny en el Cauca y, con el tiempo, se hicieron amigos. Él admiraba su talento y ella encontraba en él apoyo y consejos. A pesar de la diferencia de edad, la cercanía fue creciendo. Las conversaciones por Instagram se hicieron cada vez más frecuentes hasta que Jhonny decidió confesarle lo que sentía y Jenny correspondió y así empezó una relación que hoy se consolida con planes de boda.

Al principio, la noticia sorprendió a la familia de Jenny, especialmente a su padre, sin embargo, ella dejó claro que era una decisión tomada con madurez. La pareja también ha enfrentado críticas por los 30 años de diferencia, pero ambos insisten en que su relación es sólida y basada en el respeto.

La boda se celebrará en Arabia, Risaralda, tierra natal del cantante. Aunque la idea inicial era hacer algo sencillo, la lista de invitados creció para incluir amigos y colegas. Jenny usará un vestido alquilado y ya tiene listos sus zapatos. Han decidido invertir la mayor parte de sus recursos en la luna de miel. Incluso sus cinco perros estarán presentes en la ceremonia, vestidos con corbatines, como parte esencial de esta nueva etapa.





No te pierdas los capítulos de Se Dice De Mí en Caracol Televisión o en la Señal En Vivo